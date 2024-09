Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 18.965 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht. An der Spitze der Kursliste rangierten Porsche, BMW und Infineon, am Ende Rheinmetall, Vonovia und die Deutsche Börse.



Die Anleger warteten am Vormittag unter anderem auf die Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimaindex für September, der als wichtigster Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland gilt. Anleger und Analysten rechnen nach den zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten sowohl bei der aktuellen Lage als auch bei der Aussicht mit einer leichten Verschlechterung, sagte Thomas Altmann von QC Partners.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1124 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8990 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 74,76 US-Dollar; das waren 86 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

© 2024 dts Nachrichtenagentur