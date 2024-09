Mönchengladbach (ots) -Die MVZ Pathologie, Zytologie und Dermatologie Viersen GmbH wurde von der Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland (BMVID) mit dem Siegel "TOP ARBEITGEBER 2024" ausgezeichnet. Diese Ehrung unterstreicht die herausragenden Arbeitsbedingungen und die umfassende Mitarbeiterförderung, die seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1993 eine zentrale Rolle spielen."Die Auszeichnung als 'TOP ARBEITGEBER 2024' ist eine Bestätigung unserer kontinuierlichen Bemühungen, ein attraktives und unterstützendes Arbeitsumfeld zu schaffen", so Dr. med. Enrico Pelz, einer der beiden Gründer des MVZ. "Wir setzen auf modernste Technologien und ein starkes Engagement für unsere Mitarbeiter."Die offizielle Übergabe des Siegels erfolgte in einer feierlichen Zeremonie durch Alexander Niggemann, Geschäftsstellenleiter der BMVID in Mönchengladbach. Im Rahmen der Verleihung wurden auch die zentralen Werte und Ziele des MVZ hervorgehoben. "Unser Erfolg basiert auf der engen Zusammenarbeit unserer interdisziplinären Teams und der ständigen Weiterentwicklung in allen Bereichen", erklärte Dr. med. Ingo Theuerkauf, ebenfalls Gründer.Innovationen und Technologie als ErfolgsfaktorenDas MVZ Viersen ist eines der führenden Diagnostikzentren in Deutschland und setzt Maßstäbe in der Mammakarzinomdiagnostik durch den Einsatz modernster Technologien wie der Nanostring-Technologie und Immunhistochemie. Ein herausragendes Beispiel ist der genomische Prognosetest MammaPrint®/BluePrint®, der eine präzisere Krebsdiagnostik ermöglicht und individuell angepasste Therapieentscheidungen unterstützt."Durch unsere Investitionen in moderne Technologien verbessern wir die Diagnosestellung und bieten unseren Patienten maßgeschneiderte Behandlungsoptionen", betont Dr. Theuerkauf. Diese technologische Exzellenz wird durch eine konsequente Ausrichtung auf die Weiterentwicklung der Mitarbeiter und der interdisziplinären Zusammenarbeit ergänzt.Fokus auf Mitarbeiterentwicklung und UnternehmenskulturDas MVZ Viersen legt großen Wert auf die Förderung seiner über 100 Mitarbeiter. Ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsprogramm ermöglicht es dem Personal, ihre Fähigkeiten stetig auszubauen. "Unsere Unternehmenskultur fördert Eigenverantwortung und Teamarbeit", so Dr. Pelz. Regelmäßige Teambesprechungen und Schulungen tragen zur hohen Zufriedenheit im Team bei.Nachhaltigkeit und UmweltverantwortungNeben medizinischer Exzellenz und Mitarbeiterförderung engagiert sich das MVZ Viersen für nachhaltiges Wirtschaften. Durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und Recyclingprozesse leistet das Unternehmen einen Beitrag zum Umweltschutz.Hohe Patientenzufriedenheit und beste VersorgungsqualitätIm Mittelpunkt der Arbeit des MVZ Viersen steht die präzise und zuverlässige Diagnostik für die Patienten. Die enge Zusammenarbeit mit Ärzten und Kliniken sowie die Teilnahme an wissenschaftlichen Studien tragen zur ständigen Weiterentwicklung der Diagnostik bei.Die Auszeichnung als "TOP ARBEITGEBER 2024" ist nicht nur ein Beweis für das Engagement des Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeitern, sondern auch für die kontinuierlich hohe Qualität der Patientenversorgung.Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandDie BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.Pressekontakt:Dr. Enrico PelzMVZ Pathologie, Zytologie und Dermatologie Viersen GmbHGereonstr. 14a41747 ViersenTelefon: 02162 374900E-Mail: e.pelz@pathologie-viersen.deWeb: www.pathologie-viersen.de---BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandRundfunkplatz 280335 München+49 89 540 35 91-0zentrale@bvmid.dehttps://bvmid.deOriginal-Content von: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172454/5871306