Golden Cariboo erbohrt mehr als 200 Meter durchgängige Goldvererzung!

Fantastische Ergebnisse, die bestätigen, dass es sich hier um eine durchgehende, breite Zone von Goldmineralisierung handelt.

Erst vor Kurzem hatte Golden Cariboo Resources (WKN A402CQ / CSE GCC) mit einer spektakulären Goldentdeckung in der Halo Zone der Quesnelle Gold Quartz-Liegenschaft (QGQ) auf sich aufmerksam gemacht. Herausragende 136,51 Meter mit 1,46 g/t Gold hatte man dabei nachgewiesen. Die jetzt veröffentlichten Resultate des zweiten Bohrlochs in der Halo Zone zeigen jetzt, dass sich diese mächtige, oberflächennahe Mineralisierung nach Norden fortsetzt!

Denn wie Golden Cariboo brandaktuell meldet, stieß man mit Bohrloch QGQ24-14 sogar auf 204,85 Meter Goldvererzung mit im Schnitt 0,80 g/t Gold - und zwar ab der Oberfläche! Darin enthalten ist zudem ein 143,85 Meter mächtiger Vererzungsabschnitt mit 1,01 g/t Gold!

Damit, so CEO Frank Callaghan, konnte die Kontinuität der breiten Mineralisierung der Halo Zone, die man mit der erwähnten Bohrung QGQ24-13 entdeckt hatte (Wir berichteten. https://goldinvest.de/golden-cariboo-hochgradiges-gold-uber-mehr-als-136-meter/), nachgewiesen werden. QGQ24-14 wurde dabei vom gleichen Bohrstandort aus abgeteuft wie zuvor QGQ24-13. Wie Golden Cariboo dazu erklärte, erstreckt sich die Goldmineralisierung in der Tiefe in Bohrloch QGQ24-14 rund 100 Meter von Bohrloch QGQ24-13.



Querschnitt der Bohrlöcher QGQ24-14 und QGQ24-15 in der Halo-Zone; Quelle: Golden Cariboo Resources

Das sind fantastische Ergebnisse, die bestätigen, dass es sich hier um eine durchgehende, breite Zone von Goldmineralisierung handelt, die an der Oberfläche beginnt und zudem in alle Richtungen offenbleibt. Was bedeutet, dass Potenzial besteht, die Vererzung mit weiteren Arbeiten noch auszuweiten. Wie CEO Callaghan zudem erklärte, interpretiert man die Resultate der Bohrungen 13 und 14 so, dass es sich bei der Halo Zone um einen eigenständigen Trend handelt, unabhängig von der North Hixon-Zone 474 Meter südöstlich. Dort hatte Golden Cariboo mit Bohrloch QGQ24-08 Goldvererzung über eine Länge von 263 Metern nachgewiesen.

Verständlicherweise ist das Team von Golden Cariboo, zumal im aktuellen sehr positiven Goldpreisumfeld, darauf aus, diese Entdeckung so schnell wie möglich auszubauen. Entsprechend sind die Crews bereits im Feld und bereiten die nächste Explorations- und Bohrphase vor. Zunächst aber stehen noch die Ergebnisse der dritten, bislang in der Halo Zone niedergebrachten Bohrung an, die wie die schon gemeldeten Bohrlöcher zahlreiche Stellen sichtbaren Goldes zutage gefördert hatte. Golden Cariboo steht offensichtlich vor einem wahrhaftig heißen Herbst!

