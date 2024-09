China hat lange gewartet, aber die Lage war inzwischen so schlecht, dass Peking schließlich in Panik geraten ist und nun mit einem Stimulus-Tsunami versucht, seine immer schwächere Wirtschaft zu stützen - aber damit gleichzeitig die Gefahr der Wiederauferstehung der Inflation in den westlichen Ländern deutlich erhöht (steigende Preise für Rohstoffe etc.). Auffallend: neben dem Immobilienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...