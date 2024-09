Mainz (ots) -Im Januar gründete Sahra Wagenknecht eine Partei, die ihren Namen trägt. Wenige Monate später fährt sie damit zweistellige Werte bei Landtagswahlen ein. Mehr als ein Jahr lang hat das ZDF das Parteiprojekt exklusiv begleitet. Entstanden ist die fünfteilige Dokuserie "Inside Bündnis Wagenknecht" für die ZDFmediathek sowie die TV-Doku "Die Wagenknecht-Story. Rebellin, Realistin, Populistin?", die am Dienstag, 15. Oktober 2024, 20.15 Uhr, im ZDF zu sehen ist. Die Dokuserie ist bereits online und wird zusätzlich am Mittwoch, 9. Oktober 2024, ab 7.00 Uhr, in ZDFinfo gezeigt.Die Dokuserie "Inside Bündnis Wagenknecht" von Christiane Hübscher und Andrea Maurer erzählt von den frühen Planungen hinter verschlossenen Türen, vom Bruch mit der Linken, den Schwierigkeiten des Parteiaufbaus, von Konflikten und Wahlerfolgen. Die Autorinnen konnten für die Serie exklusiv bei den maßgeblichen Prozessen dabei sein. Zu sehen ist eine Partei, die sich autoritär von oben nach unten erfindet. Doch wofür steht diese Partei, die ganz auf ihre Gründerin zugeschnitten ist, wie radikal will sie sein und wem wird sie gefährlich?Die Filmemacherinnen haben Sahra Wagenknecht mehrmals zum Interview getroffen. Sie sprechen mit Menschen, die ihre Hoffnung in die Partei setzen, und jenen, denen die Partei Angst macht. Zu Wort kommen Politikerinnen und Politiker aus der Bundespolitik und den Ländern. Vom Spitzenpersonal des BSW (Amira Mohamed Ali, Christian Leye, Fabio di Masi, Katja Wolf) und der Linken (Gregor Gysi, Dietmar Bartsch, Martin Schirdewan) bis zur AfD (Alice Weidel). Aber auch kritische Beobachterinnen und Beobachter: unter anderem die Publizistin Anne Rabe, der Soziologe Steffen Mau, der stellvertretende Chefredakteur der ZEIT und langjährige Korrespondent für Ostdeutschland Martin Machowecz, die stellvertretende Spiegel-Chefredakteurin Melanie Amann, der STERN-Journalist Martin Debes, der Youtuber Mirko Drotschmann sowie der Kriegsreporter und stellvertretende BILD-Chef Paul Ronzheimer."Die Wagenknecht-Story. Rebellin, Realistin, Populistin?"In der TV-Dokumentation, in die Teile der Dokuserie einfließen, setzt sich Filmautor Falko Korth näher mit der Namensgeberin der Partei, Sahra Wagenknecht, auseinander. Zu Wort kommen unter andrem Publizistin Alice Schwarzer, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haselhoff (CDU), Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der parteilose Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, die Linken-Vorsitzende Janine Wissler sowie die Journalistin Dagmar Rosenfeld.Die Filme werden ab Ausstrahlung mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wagenknecht) (nach Log-in) zur Sendung oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIn der ZDFmediathek finden Sie im Laufe des Tages alle fünf Folgen von "Inside Bündnis Wagenknecht" (https://www.zdf.de/dokumentation/inside-buendnis-wagenknecht)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5871478