München - Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Social Media Kommunikation hat im ersten Jahr seiner Studienberücksichtigung sehr stark an Bedeutung gewonnen und ist als Werkzeug für viele Unternehmen unverzichtbar. Dieses Resultat der jüngsten Ausgabe der neuesten Studie des "Erster Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation" unterstreicht deutlich, wie stark und wie schnell in der Social Media B2B-Kommunikation richtungweisende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...