Original-Research: Pentixapharm Holding AG - von BankM AG

24.09.2024 / 11:50 CET/CEST

Einstufung von BankM AG zu Pentixapharm Holding AG



Unternehmen: Pentixapharm Holding AG ISIN: DE000A40AEG0



Anlass der Studie: IPO

Empfehlung: n.a.

seit: 24.09.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Dr. Roger Becker, Biologe, CEFA

Präzision in Diagnose & Therapie: Aussichtsreicher Theranostic-Ansatz mit validiertem Target



Die Motivation für die Abspaltung der hundertprozentigen Tochter Pentixapharm AG (PTP) aus der Eckert & Ziegler Gruppe (EZSE) resultiert aus den unterschiedlichen Risikoprofilen der jeweiligen Geschäftsmodelle. Das bewährte, eher risikoarme Kerngeschäft der EZSE konzentriert sich auf die Produktion und den Vertrieb von Radioisotopen und - als Dienstleister - die radioaktive Markierung von pharmazeutischen Präparaten. Das Geschäftsmodell der PTP hingegen konzentriert sich auf die Entwicklung und Zulassung neuartiger Radiopharmazeutika. Es richtet sich in erster Linie an spezialisierte Biopharma-Investoren, die an der Finanzierung von Entwicklungen proprietärer Wirkstoffe für die Diagnose und Therapie (theranostisches Prinzip) einer Reihe von Krankheiten, darunter Krebs und Bluthochdruck, interessiert sind. Neben den derzeit laufenden fortgeschrittenen klinischen Studien für diagnostische Anwendungen, zielt die weitere Entwicklung des Wirkprinzips auf die Etablierung einer auf dem theranostischen Konzept basierenden Wirkstoff-Plattform für vielfältige weitere Indikationen.



Präzisionsonkologie: Ein "Game Changer" in Diagnostik und Therapie

Aufgrund des punktgenauen, krankheitsspezifischen Angriffspunkts sehen wir ein hohes Marktpotenzial für die Radioligandentherapie. Während die - in Bezug auf die klinischen Phasen - reiferen Entwicklungsprojekte zunächst diagnostischen Anwendungen gewidmet sind, dienen sie - gemäß dem theranostischen Konzept - als Blaupause für den therapeutischen Einsatz. Die medizinische Relevanz sowie das ökonomische Potenzial des radiopharmazeutischen Theranostikansatzes spiegelt sich in den jüngsten vier M&A-Transaktionen innerhalb der letzten 12 Monate von in Summe USD 8,4 Mrd. seitens der Big Pharma wider.



Die risikoadjustierte DCF-Analyse resultiert in einem Fairen Wert des Eigenkapitals von EUR 302 Mio. bei voller Berücksichtigung der kumulierten Verlustvorträge. Aus Vorsichtsgründen haben wir auch eine Bewertung ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen vorgenommen und leiten hierfür einen NPV von EUR 279 Mio. her.



Insgesamt bewerten wir das operative Geschäft der Pentixapharm Holding AG in einem Korridor von

EUR 279 - 302 Mio.



1994553 24.09.2024 CET/CEST



