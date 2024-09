Ifo-Geschäftsklima trübt sich den vierten Monat in Folge ein

Werbung







Das ifo-Geschäftsklima, einer der wichtigsten deutschen Konjunkturindikatoren, ist erneut gesunken. Damit wird der vierte Rückgang in Folge und der zugleich tiefste Stand seit Januar markiert.



Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich im September erneut verschlechtert. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel um 1,2 Punkte auf 85,4 Zähler, wie das ifo-Institut am Dienstag in München vermeldete. Es ist damit der vierte Rückgang in Folge des wichtigen deutschen Konjunkturbarometers und auch der tiefste Stand seit Januar. Die rund 9.000 vom Ifo-Institut befragten Unternehmen bewerteten die Aussichten auf ihre künftigen Geschäfte insgesamt erneut schlechter. Auch die Beurteilung der aktuellen Lage fiel schwächer aus als im Monat zuvor. Die Wirtschaftsforscher begründeten die diesjährige Stagnation in Deutschland insbesondere mit einer gedämpften Nachfrage aus dem Ausland und der Ausgabenzurückhaltung des Staates.









