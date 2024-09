Kommentar von Francesco Sedati, Head of Equity Research & Portfolio Management bei Eurizon Die wirtschaftliche Situation in Deutschland bereitet dem Markt sicherlich Sorgen, denn es stellt sich die Frage, wie sich das deutsche Industriemodell in einer Welt entwickeln wird, in der Energie nicht mehr billig ist und China ein schwieriger Handelspartner sein könnte. Viele deutsche Unternehmen sind nach wie vor führend in ihren Sektoren, aber die Sektoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...