Akquisition der deutschen HESA Solutions GmbH - MySchleppApp

Nextalia SGR und Alkemia Capital SGR leiten die Serie-B-Finanzierungsrunde des italienischen Scale-ups im digitalen Pannenhilfesektor

KÖLN, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- hlpy, das führende italienische Scale-up für Mobilität und Pannenhilfe, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung über 18 Millionen Euro abgeschlossen. Sie dient zur Stärkung des Wachstumsprozesses in Europa und zur Akquisition eines führenden deutschen Anbieters für digitale Pannenhilfe: HESA Solutions GmbH - MySchleppApp.



Die Akquisition von MySchleppApp erlaubt es hlpy, seine Position als führendes europäisches Unternehmen für volldigitale Pannenhilfe auszubauen und seine Services nicht nur in Italien, Frankreich und Spanien anzubieten, sondern auch in Deutschland und Österreich. Diese Services umfassen Pannenhilfe, Reparatur und Fahrzeugwartung durch den Einsatz einer Softwareplattform, die auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz basiert. MySchleppApp stellt seine Dienstleistungen über ein Netzwerk von über 1.500 Partnern vor Ort bereit. Die Betriebsabläufe und die Technologieplattform fügen sich gut in jene von hlpy ein.

Seit dem Markteintritt im Februar 2021 hat hlpy über 550.000 Hilfsanfragen bearbeitet. Nach der Akquisition erwartet hlpy, dass sich die Volumina des Fiskaljahres 2023 verdreifachen und rechnet mit einem positiven EBITDA.

Die gemeinsame Federführung bei der Kapitalerhöhung hatten die Nextalia SGR durch den Vextalia Venture Fonds und der aktuelle Partner Sinergia Venture Fund der Alkemia Capital SGR. Darüber hinaus waren alle größeren Anteilseigner von hlpy beteiligt, inklusive der The Techshop Capital SGR, CDP Venture Capital sowie Simest. Die Serie-B-Finanzierung setzt sich zu 80% aus einer Kapitalerhöhung sowie zu 20% aus einer langfristigen Finanzierung zusammen, die von Kreditinstituten zur Verfügung gestellt wird.

Dank dieser Kapitalspritze beschleunigt hlpy seine internationalen Expansionspläne und kündigt mit der Übernahme von 100% des Kapitals der HESA Solutions GmbH seine erste Akquisition in Europa an. Die HESA Solutions GmbH ist im Markt unter dem Namen MySchleppApp bekannt und ist einer der führenden Anbieter für digitale Pannenhilfe in Deutschland und Österreich. Die jährlichen Wachstumsraten liegen bei über 130%.

"Diese Maßnahme wurde von führenden Investoren unterstützt", erklärt Valerio Chiaronzi, CEO von hlpy. "Sie stärkt hlpys Führungsrolle im europäischen Markt für digitale Pannenhilfe. Die Kapitalerhöhung spiegelt das Vertrauen unserer Anteilseigner in den Wachstumspfad von hlpy wider, das einen Umsatzanstieg von 157% im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 verzeichnete und auch dieses Jahr dreistellig wachsen wird. Trotz des exponentiellen organischen Wachstums sahen wir in MySchleppApp die richtige Gelegenheit, um in einen wichtigen Markt wie Deutschland einzutreten und unseren Wachstumskurs und unsere Zukunft zu verdeutlichen: ein führender Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen zu werden, der die Regeln und Standards in der Pannenhilfe sowie in der Fahrzeugreparatur und -wartung neu definiert, und das ohne geografische Grenzen."

"Wir freuen uns, das Team von MySchleppApp willkommen zu heißen, mit dem wir vom ersten Tag an einzigartige Synergien gebildet haben, dank gemeinsamer Unternehmenswerte, eines Geschäftsmodells und eines technologischen Ansatzes, der mit unserer Vision übereinstimmt. Wir glauben auch, dass die Integration unserer Unternehmen unseren Geschäftspartnern - von denen wir viele gemeinsam und länderübergreifend haben - konkrete Vorteile bringen kann, da sie nach der Integration einen ganzheitlichen Überblick über ihre Fahrzeuge und Fahrer in mehreren Ländern haben werden."

"Wir sind stolz darauf und freuen uns, Teil der hlpy Gruppe zu werden", ergänzt Santosh Satschdeva, CEO der HESA Solutions GmbH. "Mit der Integration zwischen hlpy und MySchleppApp kommen zwei der technologisch fortschrittlichsten Fahrzeugservice-Unternehmen in Europa zusammen, die das gemeinsame Ziel verfolgen, Geschäftspartnern und Fahrern ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig die Betriebskosten und Ausfallzeiten der Fahrzeuge zu reduzieren. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, ein einzigartiges Servicemodell ohne geografische Barrieren weiter auszubauen und das Wachstum unseres Netzwerks und des Kundenstamms zu beschleunigen."

hlpy wurde im Mai 2020 in Mailand aus der Taufe gehoben. Das Ziel war die Neuerfindung der Pannenhilfe. Dank seiner innovativen Digitalplattform schafft hlpy Mehrwert für Versicherungsunternehmen, Autohersteller, Autovermietungen, Rettungsdienste und kann vor allen Dingen verlässlichere Services für Endkunden anbieten.

Die HESA Solutions GmbH und ihre Marke MySchleppApp wurden im Mai 2016 in Deutschland gegründet. Der Unternehmensschwerpunkt liegt auf der Pannenhilfe und der Unterstützung im Falle von Fahrzeugschäden. Zu den circa 75 Kunden von MySchleppApp gehören Automobilhersteller, Fuhrparkmanager und Leasing-Unternehmen. Ihre Stärke liegt im volldigitalen Management der Hilfeanfragen mit einem hocheffizienten Prozess zur Einbindung von Pannendiensten und kurzen Wartezeiten für die Kunden.

