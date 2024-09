Hameln (ots) -Freie Zeiteinteilung, guter Verdienst und endlich sein eigener Chef sein - eine selbstständige Tätigkeit im Vertrieb bietet Bedingungen, unter denen viele gerne arbeiten würden. Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für einige aber auch mit gewissen Ängsten verbunden. Sind diese Ängste tatsächlich berechtigt oder überwiegen nicht doch die Vorteile, die ein selbstbestimmtes Leben mit sich bringt?Wer als Angestellter 40 Stunden in der Woche arbeitet, ohne angemessen entlohnt zu werden, denkt häufig darüber nach, sein Leben grundlegend zu ändern. Dabei wird der Wunsch nach einem beruflichen Neustart meist noch durch eine mangelnde Wertschätzung durch die Vorgesetzten, eine schlechte Work-Life-Balance, ungünstige Arbeitsbedingungen und fehlende Aufstiegsmöglichkeiten verstärkt. Irgendwann ist die Unzufriedenheit so groß, dass der Sinnverlust nicht nur den Beruf, sondern auch das Privatleben betrifft - spätestens dann ist der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. Könnte der Schritt in die Selbstständigkeit eine Lösung für all diese Probleme bieten oder besteht die ernste Gefahr, zu scheitern und letztlich noch schlechter dazustehen? "Viele sehen die Vorteile der Selbstständigkeit, wie sie beispielsweise eine Tätigkeit als freier Handelsvertreter mit sich bringt. Doch sie schrecken häufig davor zurück, weil sie glauben, dass sie mit eventuell auftretenden Schwierigkeiten allein zurechtkommen müssen", sagt Ali Türüt, Gründer und Geschäftsführer der United Promotion GmbH. "Die Befürchtungen sind durchaus nachvollziehbar, doch sie beruhen auf Vorurteilen und führen am Ende dazu, dass die Chance, aus der Tretmühle herauszukommen, nicht wahrgenommen wird.""Natürlich bedeutet selbstständiges Arbeiten auch eine hohe Eigenverantwortung, denn wer sein eigener Chef sein möchte, braucht eine gewisse Macher-Mentalität", fügt sein Geschäftspartner Patrick Grabowski hinzu. "Der Einstieg in die Selbstständigkeit wird zudem leichter gelingen, wenn einem ein zuverlässiger Partner zur Seite steht." Um potenziellen Vertriebstalenten eine lukrative und selbstbestimmte Tätigkeit zu ermöglichen, bieten sich Ali Türüt und Patrick Grabowski mit der United Promotion GmbH als ein solcher Partner im Bereich der Glasfaserberatung an. Welche Ängste sich mit dem Schritt in die Selbstständigkeit verbinden und warum sie letztlich unbegründet sind, haben die beiden Vertriebsexperten im Folgenden zusammengefasst.Ängste, denen sich der angehende Selbstständige stellen sollteDie größte Angst vor der Selbstständigkeit besteht für den Einsteiger gewöhnlich darin, dass der Lebensunterhalt nicht mehr gesichert ist. Mit dem monatlichen Festgehalt eines Angestellten lassen sich immerhin die laufenden Kosten bestreiten. Der angehende Selbstständige könnte es dagegen gerade in der Anfangsphase mit schwankenden Einnahmen zu tun haben, die ihn in ernste Schwierigkeiten bringen. Dazu kommt die Furcht vor dem Misserfolg, der sich eventuell trotz harter Arbeit und großem Engagement nicht vermeiden lässt, weil es an bestimmten Fähigkeiten und Kenntnissen fehlt. Das geht meist mit der Sorge einher, dass es schwer wird, sich gegen etablierte Wettbewerber durchzusetzen. Zudem kann die Verantwortung überwältigend wirken, weil alle Entscheidungen plötzlich bei einem selbst liegen. Für viele stellt sich deshalb die Frage, ob die Belastung durch den hohen Arbeitsaufwand nicht schnell zu übermäßigem Stress und am Ende in den Burn-out führen könnte. All diese Ängste sollten durchaus ernst genommen werden, denn wer sich ihnen stellt, um sie zu überwinden, wird erkennen, dass die Chancen ungleich höher sind.Keine Sorge: Es geht viel leichter, als die meisten denkenEine selbstständige Tätigkeit bietet dem Einsteiger neben einem guten Einkommen die volle Kontrolle über seine berufliche Zukunft. Im Vergleich zu den oft limitierten Aufstiegsmöglichkeiten im Angestelltenverhältnis gibt es eben nahezu unbegrenzte Entwicklungschancen. Die Rahmenbedingungen sind zudem für die meisten ideal, weil sich die Arbeitszeiten flexibel gestalten lassen und der Tag nach den eigenen Bedürfnissen strukturiert werden kann. Mit den Möglichkeiten steigt allerdings auch die Verantwortung, denn der Erfolg wird sich nur einstellen, wenn der Selbstständige seine Arbeit diszipliniert und motiviert angeht. Es gilt, die Freiheit zu nutzen und gleichzeitig die persönlichen Ziele im Blick zu behalten.Dabei muss gerade im Vertrieb niemand befürchten, als Einzelkämpfer dazustehen, denn Vertriebler sind Teamplayer, die gemeinsam an einem Strang ziehen. Ein seriöser Partner wird zudem für eine kostenlose Ausbildung, eine intensive Einarbeitung und regelmäßige Weiterbildungen sorgen. Es liegt in seinem Interesse, den selbstständigen Vertriebsmitarbeitern die entscheidenden Strategien und Kenntnisse zu vermitteln und sie persönlich zu unterstützen, um ihnen eine hohe Produktivität zu ermöglichen. Mit einer Förderung durch den Partner lassen sich die Risiken für den angehenden Selbstständigen also minimieren. Es mag anfänglich durchaus zu Rückschlägen kommen, doch die sind mit wertvollen Lernerfahrungen verbunden, die langfristig zum Erfolg führen.Sie möchten den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, um endlich Ihr eigener Chef zu sein? Dann bewerben Sie sich jetzt als selbstständiger Handelsvertreter bei Ali Türüt und Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH (https://www.united-promotion.eu/karriere/)!Pressekontakt:United Promotion GmbHVertreten durch: Ali Türüt, Patrick Grabowskihttps://www.united-promotion.euinfo@united-promotion.euPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: United Promotion GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166504/5871904