HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien des Autobauers Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Auf einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen habe Finanzvorstand Harald Wilhelm sich ehrlich zu den derzeitigen Herausforderungen nach der jüngsten Gewinnwarnung geäußert, aber auch zu den künftigen Chancen, schrieb Analyst Romain Gourvil in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar./gl/ag



ISIN: DE0007100000

