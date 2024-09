Hannover/Berlin (ots) -Am Samstag, den 28. September, halten etwa 30 Aktive der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt eine stille Mahnwache auf dem Kröpcke in Hannover ab. Sie erinnern an die mehr als 750 Mio. Tiere pro Jahr, die in Deutschland in der Massentierhaltung leiden und für Nahrungsmittel getötet werden.Die Aktiven werden sich in einer langen Silent Line ("stillen Reihe") aufstellen und großformatige Bilder von Schweinen, Rindern, Hühnern, Kaninchen und Fischen aus der Fleisch-, Milch- und Eierindustrie zeigen. Weitere Aktive stehen interessierten Passant:innen für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Alle, die sich ebenfalls gegen das tägliche Tierleid engagieren möchten, sind eingeladen, sich anzuschließen oder für einen Austausch vorbeizuschauen.Menschen, die etwas gegen das Leid auf ihrem Teller unternehmen möchten, können sich vor Ort für die "Woche gegen Massentierhaltung" anmelden, einen kostenlosen Schnupperkurs per E-Mail mit Tipps und Rezepten für eine pflanzliche(re) Ernährung. Rund 300.000 Menschen haben dies bereits getan und sich inspirieren lassen.Der Termin ist besonders für die Bildberichterstattung geeignet.Die Veranstaltung im ÜberblickWas: Silent Line gegen MassentierhaltungWann: 28. September 2024 (Samstag), 13:30 Uhr bis 15:30 UhrWo: Kröpcke, 30159 HannoverPressekontakt vor Ort: Martin Welzel, Handy: +49151 50834920Facebook-Event (https://www.facebook.com/events/1054136636446279)Foto (https://flic.kr/p/2px5Do8) aus 2019 zur Verwendung (© Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt)Hintergrund: MassentierhaltungObwohl viele Menschen hierzulande Tierquälerei verurteilen, leiden und sterben täglich Millionen Lebewesen allein in Deutschland für Fleisch, Milch und Eier. Dass "Masthühner" unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrechen, "Zuchtsauen" die Hälfte ihres Lebens in enge Käfige gezwängt sind, "Milchkühe" regelmäßig Kälber bekommen müssen, die nach kürzester Zeit zum Schlachthof gebracht werden, oder "Mastschweine" und "Legehennen" auch ohne Käfige ein extrem beengtes und quälend langweiliges, kurzes Leben führen, ist dabei nicht die Ausnahme, sondern die Regel.Dabei ist es in Ländern wie Deutschland nicht notwendig, für eine ausgewogene und gesunde Ernährung auf Tierprodukte zurückzugreifen - schon gar nicht in den Mengen, die in Deutschland durchschnittlich konsumiert werden. Dass weniger Tierprodukte besser für alle wären - Menschen, Tiere, Umwelt und Klima - bestätigt auch die Wissenschaft.Die Aktion auf dem Kröpcke weckt das Bewusstsein für die Missstände in der Massentierhaltung und zeigt einfach umzusetzende Alternativen auf.Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere MitweltDie Albert Schweitzer Stiftung setzt sich gegen Massentierhaltung und für die vegane Lebensweise ein. Dafür nutzt sie juristische Mittel und wirkt auf wichtige Akteure aus Wirtschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.deOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55647/5871912