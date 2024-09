Pittsburgh (ots/PRNewswire) -Neue Schneidewerkzeuge bieten mehr Möglichkeiten zur VerschleißbekämpfungKennametal Inc. gab heute die Erweiterung seiner umfassenden Produktlinie von Werkzeug- und Verschleißschutzlösungen für Bergbauanwendungen bekannt. Zu den Neuzugängen gehören Meißel, die den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht werden, sowie ein innovatives rundes Bohrstahlsystem, das für mehr Effizienz und Sicherheit sorgt.PrimePoint verfügt über eine Spitze aus polykristallinem Diamant (PCD), die es Strebbau-Betreibern ermöglicht, länger abzubauen. Durch die größere Härte im Vergleich zu herkömmlichem Wolframkarbid wird der Verschleiß der PKD-Spitze erheblich reduziert und die Betriebszeit erhöht.Die PlusPoint Rundschaftmeißel wurden entwickelt, um einen anderen Bedarf zu decken. Sie nutzen ein besonders widerstandsfähiges Material, die auch in das härteste Gestein eindringt, wenn man bei der kontinuierlichen Gewinnung unerwartet auf widrige geologische Bedingungen stößt.Schwache Dachverschraubungen sind nicht nur ein Risiko für die Produktivität, sondern auch ein Sicherheitsrisiko. Das DefenderRundbohrer-Stahlsystem wurde der Produktpalette hinzugefügt, um die Herausforderungen zu lösen, denen sich Bergleute gegenübersehen, wenn schlechte Dachgeologie und Wasser zusammenkommen. Dieses neue System zeichnet sich durch einen niedrigeren Geräuschpegel und eine geringere Staubentwicklung im Vergleich zu stapelbaren Sechskantstählen aus:- Dickerer Rundstahl, der im Vergleich zu gestauchtem Stahl stapelbar und reparierbar ist.- Selbstausrichtendes, handfreies Spannfutter und Mitnehmer.- Adapter mit Keilwellenantrieb, die die Drehbewegung auf den Innensechskant von Stahlteilen übertragen, so dass eine Maschine schneller größere und längere Löcher bohren kann."Unser Team von Verschleißexperten hört unseren Kunden wirklich zu, und wir setzen unsere Werkstoff- und Branchenexperten ein, um bewährte Lösungen für ihre Herausforderungen zu entwickeln", sagt Marcelo Campos, Vizepräsident, Global Earth Cutting Tools. "Diese neuen Produkte sind das jüngste Ergebnis dieser gemeinsamen Bemühungen", fuhr er fort.Weitere Informationen finden Sie im Internet:PrimePointPlusPointDefender Rundbohrer-StahlsystemZum Kauf wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder autorisierten Kennametal-Händler.Kundenbetreuung - Servicezentren finden - KennametalInformationen zu KennametalSeit mehr als 80 Jahren ist Kennametal Inc. führend in der Industrietechnologie und bietet seinen Kunden Produktivität durch Werkstoffkunde, Werkzeugbau und verschleißfeste Lösungen. Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Erdbau, Energie, allgemeiner Maschinenbau und Transportwesen wenden sich an Kennametal, um mit Präzision und Effizienz zu fertigen. Jeden Tag helfen rund 8.700 Mitarbeiter Kunden in mehr als sechzig Ländern, wettbewerbsfähig zu bleiben. Kennametal erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 2 Milliarden USD . Weitere Informationen finden Sie unter www.kennametal.com. Folgen Sie @Kennametal: Instagram, Facebook, LinkedIn und YouTube.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2508978/Kennametal_Defender.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2508979/Kennametal_PlusPoint.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2508980/Kennametal_PrimePoint.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2003465/Kennametal_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kennametal-erweitert-sein-bergbau-portfolio-um-drei-neue-produktlinien-302255843.htmlPressekontakt:Kelly Bandieramonte,TELEFON: +1 724-237-0472,Kelly.Bandieramonte@kennametal.comOriginal-Content von: Kennametal Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103989/5871963