Hamburg (ots) -- Das Fachmagazin "Fruchthandel Magazin" kürt mit dem Retail Award jährlich die besten Obst- und Gemüseabteilungen Deutschlands- Verbraucher:innen in Deutschland bescheinigen EDEKA in der Kategorie "LEH Food Vollsortimenter" herausragende Leistungen in Sachen Qualität, Regionalität und NachhaltigkeitDie Verbraucher:innen in Deutschland haben entschieden: EDEKA hat die besten Obst- und Gemüseabteilungen und gewinnt damit bereits zum achten Mal den renommierten Retail Award des Fachmagazins "Fruchthandel Magazin" in der Kategorie "LEH Food Vollsortimenter". Dank einer großen Sortimentsbreite und hoher Markenvielfalt deckt EDEKA bei Obst und Gemüse die unterschiedlichsten Kund:innenbedürfnisse ab. Gestern Abend wurde die Auszeichnung im Rahmen des Deutschen Obst & Gemüse Kongresses in Düsseldorf verliehen.Seit 2010 möchte das Fruchthandel Magazin es jedes Jahr ganz genau wissen: Welches Unternehmen hat die beste Obst- und Gemüseabteilung in der deutschen Handelslandschaft? Wer bietet die frischeste und abwechslungsreichste Ware? Wo stimmen Übersichtlichkeit und Sauberkeit genauso wie die allgemeine Präsentation und die Auswahl, auch bei Trendprodukten? Außerdem wird die Zufriedenheit hinsichtlich Service und Beratung durch das Personal auf den Prüfstand gestellt. Der Sieger 2024 wurde von mehr als 7.000 Haushalten gewählt, die das Marktforschungsinstitut Consumer Panel Services GfK im Frühsommer repräsentativ für die deutsche Bevölkerung befragt hatte.Kund:innen entscheiden, wer gewinnt"Diese Auszeichnung bekräftigt unseren Anspruch, in den Obst- und Gemüseabteilungen täglich höchste Qualität und Vielfalt zum attraktiven Preis zu bieten. Die Anerkennung unserer Kundinnen und Kunden ist für uns die beste Motivation, unsere innovativen Konzepte weiter auszubauen", erklärt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. So schätzen die Kundi:nnen zum Beispiel den hohen Anteil an regionalen und lokalen Produkten in den Obst- und Gemüseabteilungen. Auch der Bio-Anteil im Sortiment steigt kontinuierlich an - darunter immer mehr Produkte, die nach den hohen Standards ökologischer Anbauverbände erzeugt werden. Nicht nur im Bio-Segment wird das Thema Nachhaltigkeit vorangetrieben - immer mehr konventionell erzeugte Produkte wie Zitrusfrüchte oder Bananen stammen aus Feldprojekten, die der EDEKA-Verbund gemeinsam mit seinem Partner WWF ins Leben gerufen hat, um den umweltfreundlicheren Anbau in den Herkunftsländern zu fördern. Seit vielen Jahren bieten die EDEKA-Kaufleute frisches Obst und Gemüse auch unverpackt an und animieren ihre Kund:innen, Mehrwegbeutel zu nutzen. In den vergangenen Jahren ist vor allem die Nachfrage nach Eigenmarken wie den preislich besonders attraktiven GUT&GÜNSTIG-Produkten deutlich gestiegen. Aktuell hält die neue Eigenmarke EDEKA Herzstücke Einzug in die Obst- und Gemüseabteilungen der Märkte und bietet beste EDEKA-Qualität zum optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Der Retail Award 2024 beweist einmal mehr, dass die EDEKA-Kund:innen die bereits mehrfach ausgezeichnete Obst- und Gemüseabteilung zu schätzen wissen.Frische und Qualität aus erster HandGrundlage dieses Erfolges ist das EDEKA Fruchtkontor, aus dessen acht Standorten und vier Reifereien in Deutschland, Spanien, Italien und den Niederlanden die Logistikzentren der regionalen EDEKA-Großhandlungen täglich mit hochwertigen Erzeugnissen beliefert werden. Kurze Transportwege haben für EDEKA einen hohen Stellenwert: Rund die Hälfte aller Lieferanten des EDEKA Fruchtkontors haben ihren Sitz in Deutschland, ein hoher Anteil sogar direkt in der jeweiligen Region. Weitere Erzeugnisse bezieht das Fruchtkontor direkt und ohne Zwischenhändler von mehr als 1.000 landwirtschaftlichen Produzenten aus rund 80 Ländern, zu denen partnerschaftliche und meist langjährige Lieferbeziehungen bestehen.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. 