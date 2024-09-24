Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 24.09.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 690 internationalen Medien
In einem boomenden Goldmarkt ist das die Aktie, die man im Auge behalten sollte
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JA0J | ISIN: CA8968871068 | Ticker-Symbol: CM5R
Tradegate
24.09.24
16:03 Uhr
0,234 Euro
-0,019
-7,51 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TROILUS GOLD CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TROILUS GOLD CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2230,23916:20
0,2220,23416:04
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TROILUS GOLD
TROILUS GOLD CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TROILUS GOLD CORP0,234-7,51 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.