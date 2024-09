Beijing (ots/PRNewswire) -Der China Economic Information Service (CEIS) der Xinhua News Agency veröffentlichte am Freitag einen Bericht, um besser interpretieren zu können, wie die Stadt Xi'an die lokalen Dienste des China-Europa-Eisenbahn-Express gestärkt hat, um zum Aufbau der Belt and Road im vergangenen Jahrzehnt beizutragen.Der Bericht, der während der China-Europe Railway Express (Xi'an) Global Partners Conference vorgestellt wurde, bietet nicht nur einen ganzheitlichen Überblick über den zehnjährigen Betrieb der Dienste des China-Europe Railway Express in der nordwestchinesischen Stadt, sondern auch über die damit verbundene Entwicklung mit zahlreichen detaillierten Indikatoren.Von 2013 bis 2023 durchlief das Xi'an China-Europe Railway Express Assembly Center (Xi'an Assembly Center) eine Anfangsphase und eine schnelle Wachstumsphase und trat in eine rasante Phase ein, in der die damit verbundenen Güterzugreisen einen hohen Stellenwert in China einnahmen.Anders als 2016, als die Rückfahrten mit Frachtvolumen nur einen kleinen Teil aller lokalen China-Europe Railway Express-Fahrten ausmachten, war in den letzten drei Jahren ein Anteil von rund 45 % für die Stadt häufig zu sehen.Andere Indikatoren wie die Anzahl der in Containern verpackten Güter einer Güterzugfahrt, die Effizienz der Dienstleistung, die Warenkategorie, das Erfassungsgebiet, der Gesamtwert der Ein- und Ausfuhren usw. werden ebenfalls einbezogen, um die tatsächlichen Gegebenheiten wiederzugeben.Mit jährlich mehr als 5.000 Fahrten hat sich Xi'an, die Hauptstadt der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi, zu einer der führenden Städte bei der Entwicklung von Diensten des China Europe Railway Express im In- und Ausland entwickelt. Sie verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, eine breite Streckenabdeckung, eine hohe Betriebseffizienz, niedrige Gesamtkosten, hochwertige Dienstleistungen und einen starken Spillover-Effekt.Der Bericht führt all dies auf die Praktiken der Stadt Xi'an zur Förderung der Öffnung und der Win-win-Kooperation mit verwandten Parteien im In- und Ausland sowie zur Förderung der Dienstleistungsinnovation und des marktorientierten Betriebs der lokalen Dienste des China-Europe Railway Express zurück.Xi'an hält sich an die Entwicklungsphilosophie der Öffnung und des gemeinsamen Beitrags mit den Partnerländern des Gürtels und der Straße und bringt die Entwicklungsvorteile der Dienste des China-Europa-Eisenbahn-Express mehr Menschen zugute, heißt es in dem Bericht.Angesichts der sich verändernden globalen Situation in den letzten Jahren hat das Xi'an Assembly Center die Eisenbahnfrachtrouten zwischen China und Europa über das Kaspische Meer eröffnet, die multimodalen Verkehrsträger Schiene-Seebahn erneuert und entsprechende Risikokontrollsysteme eingerichtet, die alle zum Aufbau der widerstandsfähigen Güterverkehrskanäle zwischen China und Europa beigetragen haben.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342221.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2512593/photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-ceis-stellt-bericht-zur-besseren-interpretation-des-beitrags-von-xian-zur-entwicklung-von-diensten-des-china-europe-railway-express-vor-302257017.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5872005