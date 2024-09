DJ MÄRKTE USA/Börsen gut behauptet erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem freundlichen Wochenstart dürfte die Wall Street am Dienstag gut behauptet in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes liegen aktuell 0,1 Prozent im Plus.

Gestützt wird das Sentiment von der Hoffnung auf weitere Zinssenkungen, nachdem die US-Notenbank in der Vorwoche den Zinssenkungszyklus eingeleitet hat. Befeuert wird dies auch von Aussagen aus den Reihen der Fed. So hatte sich der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Austan Goolsbee, am Vortag für weitere Zinssenkungen ausgesprochen.

Etwas Rückenwind dürfte auch aus Asien kommen. Dort ging es an den chinesischen Börsen kräftig nach oben, nachdem die Zentralbank des Landes ein umfassendes Maßnahmenpaket beschlossen hat, um die schwächelnde Wirtschaft der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt anzukurbeln.

Konjunkturseitig wird kurz nach Handelsbeginn lediglich der Index des Verbrauchervertrauens für September veröffentlicht. Das Konjunktur-Highlight der Woche ist am Freitag der PCE-Preisindex. Der Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank.

Unter den Einzelwerten legen die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine chinesischer Unternehmen vorbörslich kräftig zu. So steigen Alibaba um 5,4 Prozent, Nio um 6,9 Prozent und JD.com um 7,3 Prozent.

Visa geben um 2,4 Prozent nach. Berichten zufolge könnte das US-Justizministerium am Dienstag eine Kartellklage einreichen, in der der Zahlungsdienstleister beschuldigt wird, den US-Kreditkartenmarkt rechtswidrig zu monopolisieren und den Wettbewerb zu behindern.

Lifeway Foods machen einen Kurssprung um 16,7 Prozent. Danone will den Lebensmittelhändler für 283,4 Millionen US-Dollar vollständig übernehmen.

Dollar etwas leichter - Ölpreise steigen deutlich

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollarindex gibt um 0,1 Prozent nach. Der Euro notiert 0,2 Prozent fester bei 1,1135 Dollar. Der Euro profitiere von dem in China angekündigten Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft, so Marktteilnehmer. Die Wirtschaft der Eurozone sei enger mit China als mit den USA verknüpft, erläutert MUFG-Analyst Lee Hardman.

Die Ölpreise ziehen deutlich nach oben. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 2,3 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die Sorge vor Beeinträchtigungen der Ölförderung durch einen neuen Hurrikan in den USA. Vor allem aber die angekündigten Konjunkturmaßnahmen in China treiben die Preise, da hierdurch die Nachfrage steigen dürfte.

Am Anleihemarkt setzen die Renditen ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 5,6 Basispunkte auf 3,80 Prozent.

=== Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,61 +2,9 3,59 -80,5 5 Jahre 3,55 +4,0 3,51 -44,7 7 Jahre 3,67 +5,0 3,62 -29,9 10 Jahre 3,80 +5,6 3,75 -7,7 30 Jahre 4,15 +5,4 4,09 17,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:47 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1135 +0,2% 1,1112 1,1132 +0,8% EUR/JPY 160,44 +0,6% 160,39 160,13 +3,1% EUR/CHF 0,9445 +0,3% 0,9431 0,9435 +1,8% EUR/GBP 0,8324 -0,0% 0,8326 0,8338 -4,0% USD/JPY 144,10 +0,4% 144,37 143,81 +2,3% GBP/USD 1,3377 +0,2% 1,3349 1,3351 +5,1% USD/CNH (Offshore) 7,0300 -0,4% 7,0393 7,0542 -1,3% Bitcoin BTC/USD 63.609,65 +0,4% 63.342,00 63.336,30 +46,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,98 70,37 +2,3% +1,61 +1,9% Brent/ICE 75,45 73,90 +2,1% +1,55 +0,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,795 36,19 -1,1% -0,39 +8,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.627,81 2.628,75 -0,0% -0,94 +27,4% Silber (Spot) 30,89 30,70 +0,6% +0,19 +29,9% Platin (Spot) 974,25 960,50 +1,4% +13,75 -1,8% Kupfer-Future 4,40 4,29 +2,5% +0,11 +11,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

