Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki sagte am Dienstag, er beobachte die Auswirkungen der Geldpolitik der Zentralbanken. Suzuki sagte, er erwarte, dass die Bank of Japan (BoJ) in enger Zusammenarbeit mit der Regierung eine angemessene Geldpolitik verfolge. Marktreaktion Das Währungspaar USD/JPY blieb nach den obigen Kommentaren defensiv und ...

