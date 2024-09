Nach Gewinnwarnungen und angekündigten Sparmaßnahmen atmet die Autobranche am Dienstag kurzzeitig auf. Anleger müssen sich aber dennoch auf schwierige Zeiten einstellen bei BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen einstellen. Ist ein Titel dem Turnerbund dennoch näher? Zumindest kurzfristig konnten deutsche Auto-Aktien am Dienstag nach dem Gipfeltreffen mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck aufatmen. An der Börse setzte sich BMW mit einem Kursplus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...