Mercedes-Benz hat mit der Montage des EQS SUV in seinem Werk in Chakan, einer Stadt in der Nähe von Pune im westlichen Teil Indiens, begonnen. Es ist das einzige Werk neben jenem in Tuscaloosa, USA, in dem das Unternehmen den elektrischen Fullsize-SUV baut. Mercedes-Benz baut den EQS SUV in der Variante 580 4MATIC im Werk Chakan aus importierten Bausätzen zusammen. Im Gegensatz zu den USA und Europa ist Indien ein kleiner Markt für Luxusautos. Dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...