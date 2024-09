Weiß sie etwas, was wir noch nicht wissen? Die bekannte Investorin Cathie Wood verkauft auf einmal in großen Mengen Aktien des KI-Stars Palantir. Steht der Aktie bald eine gewaltige Korrektur bevor? Neben Nvidia gilt die Aktie von Palantir definitiv als einer der großen KI-Stars der Wall Street. Die Aktie liegt seit Jahresanfang bereits über 120 Prozent im Plus. Das Unternehmen gilt mit seinen Produkten und Dienstleistungen als einer der entscheidenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...