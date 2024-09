New York - Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig bewegt und keine klare Richtung ausgebildet. Der Leitindex Dow Jones Industrial erklomm mit dem Handelsstart ein weiteres Rekordhoch und notierte zuletzt 0,07 Prozent im Plus bei 42.154,00 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,29 Prozent auf 5.701,93 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,49 Prozent auf 19.755,05 Punkte. Ungeachtet der ...

