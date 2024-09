Die Fresenius SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Kursanstieg von 0,2 Prozent auf 33,24 Euro an der XETRA-Börse. Trotz eines Verlusts von 0,66 Euro je Aktie im jüngsten Quartal zeigt sich das Papier widerstandsfähig. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 47,29 Prozent auf 5,46 Milliarden Euro. Dennoch bleibt die Aktie nur 5,39 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 35,03 Euro, das am 13. September 2024 erreicht wurde.

Prognosen und Dividendenaussichten

Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,89 Euro je Aktie. Die Dividendenausschüttung für das laufende Jahr wird auf 0,873 Euro geschätzt, nachdem im Vorjahr keine Dividende gezahlt wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 38,84 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

