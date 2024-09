DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Commerzbank schafft Klarheit über die künftige Führung und hat Finanzvorständin und Vize-Chefin Bettina Orlopp zur neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Sie soll CEO Manfred Knof "zeitnah" ablösen und nicht erst zum Ablauf von dessen Vertrag Ende 2025. Ihr Stellvertreter wird Firmenkundenvorstand Michael Kotzbauer. Orlopp, die seit 2017 im Vorstand sitzt, wird damit die Federführung bei der Abwehr der Übernahmeavancen der Unicredit obliegen. Die italienische Bank hat sich jüngst mit 9 Prozent bei der Commerzbank eingekauft - unter anderem durch die Übernahme vom Bund gehaltener Anteile - und sich über Finanzinstrumente den Zugriff auf insgesamt bis zu 21 Prozent der Anteile gesichert. Unicredit-Vorstandschef Andrea Orcel warb sehr klar für einen Zusammenschluss. Die Commerzbank hat in den vergangenen Wochen immer wieder betont, dass ihre Strategie auf Eigenständigkeit ausgerichtet ist. Vom Bund, der noch 12 Prozent an der Commerzbank hält, gibt es Rückendeckung. Vorstandschef Knof hatte vor zwei Wochen - kurz vor Bekanntwerden des Unicredit-Einstiegs - angekündigt, seinen bis Ende 2025 laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Ursprünglich hatte es geheißen, er wolle seinen Vertrag erfüllen. Mit dem Aufrücken Orlopps an die Spitze benötigt die Commerzbank eine Nachfolge für das Finanzressort. Hierfür hat der Aufsichtsrat einen geordneten Auswahlprozess eingeleitet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

Weitere Termine:

- DE/Commerzbank AG, Fortsetzung Strategiesitzung mit Vorstand und Aufsichtsrat

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Totalenergies 0,79 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbrauchervertrauen September PROGNOSE: 92 zuvor: 92 - SE 09:30 Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: 3,25% zuvor: 3,50% - US 16:00 Neubauverkäufe August PROGNOSE: -5,3% gg Vm zuvor: +10,6% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 19.058,00 -0,6% E-Mini-Future S&P-500 5.782,50 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 20.127,50 -0,2% Nikkei-225 38.089,44 +0,4% Schanghai-Composite 2.916,02 +1,8% Hang-Seng-Index 19.320,12 +1,7% +/- Ticks Bund -Future 134,75 -16 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 18.996,63 +0,8% DAX-Future 19.168,00 +0,6% XDAX 18.999,77 +0,7% MDAX 26.083,75 +0,3% TecDAX 3.296,35 +0,6% EuroStoxx50 4.940,72 +1,1% Stoxx50 4.441,27 +0,9% Dow-Jones 42.208,22 +0,2% S&P-500-Index 5.732,93 +0,3% Nasdaq-Comp. 18.074,52 +0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,91 +16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Mittwoch zunächst etwas leichter erwartet. Dass die Notenbank in China erneut einen Referenz-Zinssatz zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft gesenkt hat, sorgt für keinen Impuls. Sie hatte dies am Vortag bei Vorstellung eines ganzen Maßnahmenbündels bereits avisiert. Beim DAX bremst derweil die 19.000er Marke, oberhalb derer es momentan eine gute Abgabebereitschaft gibt.

Rückblick: Fest - Für Rückenwind sorgte ein Maßnahmenpaket aus China zur Stützung der dortigen Konjunktur. Sehr fest lagen Aktien aus dem Rohstoffsektor im Markt, weil China der wichtigste Absatzmarkt für Rohstoffe ist. Der entsprechende Stoxx-Sektorindex lag mit plus 4,5 Prozent klar an der Spitze. Der Index der Haushaltsgüteraktien, in dem auch Luxusgüteraktien enthalten sind, gewann 1,8 Prozent. China gilt für die Luxusbranche ebenfalls als sehr wichtiger Absatzmarkt. Dass der deutsche Ifo-Index im September erneut gesunken und schlechter als erwartet ausgefallen war, ging eher unter, zumal dies nach den zuvor enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes ohnehin bereits befürchtet worden war. Deutsche Börse fielen um 0,9 und London Stock Exchange um 1,2 Prozent, belastet von kartellrechtlichen Untersuchungen der EU bei Finanzdienstleistern.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Im Tageshoch schrammte der DAX nur knapp am Rekordhoch bei 19.044 Punkten aus der Vorwoche vorbei. Von einer besser laufenden Konjunktur in China dürfte auch die exportlastige deutsche Wirtschaft profitieren, hieß es mit Blick auf neue Konjunkturstimuli in China. Auf ein positives Echo stießen Strategiepläne der DHL Group (+1,6%). Der Konzern will verglichen mit 2023 bis 2030 den Umsatz um 50 Prozent steigern. DHL sieht sich zudem auf gutem Weg, die Ziele für 2024 zu erreichen. Carl Zeiss stiegen um 4,5 Prozent. Der Hersteller optischer Systeme ist stark in China engagiert. Der Sanierungsbericht der Beratungsagentur Roland Berger verhalf der Baywa-Aktie zu einem Kurssprung von 15,5 Prozent. Der in Schieflage geratene Agrar-, Bau und Energiekonzern kann demnach unter bestimmten Voraussetzungen saniert und mittelfristig operativ wieder wettbewerbsfähig und profitabel werden.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Commerzbank-Aktie reagierte nicht auf die Personalentscheidung, wonach Finanzvorständin und Vize-Chefin Bettina Orlopp zur neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde und das Amt "zeitnah" übernehmen soll.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Wie in Europa sorgte für Schwung und Optimismus, dass die chinesische Zentralbank ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der schwächelnden Konjunktur beschlossen hat. Für eine zwischenzeitliche leichte Belastung sorgte die Eintrübung der Stimmung unter den US-Verbrauchern. Dies erhöhten wieder etwas die Sorgen, dass die US-Konjunktur doch keine "weiche Landung" hinbekommt. Im Gegenzug stieg allerdings die Erwartung an einen erneut großen Zinsschritt der Fed im November. Visa gaben gegen die freundliche Tendenz um 5,5 Prozent nach. Das US-Justizministerium hat den Konzern wegen Kartellrechtsverstößen verklagt. Lifeway Foods machten einen Kurssprung um 23,6 Prozent. Danone will den Lebensmittelhändler Dollar vollständig übernehmen. Die Spotify-Aktie legte um 3,1 Prozent zu. Hier sorgte für Fantasie, dass der Wettbewerber Tiktok seinen Musik-Streamingdienst einstellt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,53 -5,1 3,59 -88,5 5 Jahre 3,47 -4,3 3,51 -53,1 7 Jahre 3,59 -3,0 3,62 -37,8 10 Jahre 3,73 -1,6 3,75 -14,9 30 Jahre 4,09 -0,4 4,09 11,9

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach schwächer ausgefallenen US-Konjunkturdaten vom Tage nach. Am Zinsterminmarkt stieg zugleich die Wahrscheinlichkeit für eine weitere große Zinssenkung beim Fed-Treffen Anfang November.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1193 +0,1% 1,1180 1,1152 +1,4% EUR/JPY 160,40 +0,2% 160,07 160,23 +3,1% EUR/CHF 0,9429 -0,0% 0,9429 0,9432 +1,6% EUR/GBP 0,8345 +0,1% 0,8335 0,8333 -3,8% USD/JPY 143,33 +0,1% 143,21 143,68 +1,7% GBP/USD 1,3413 +0,0% 1,3412 1,3383 +5,4% USD/CNH 7,0118 +0,0% 7,0100 7,0209 -1,6% Bitcoin BTC/USD 64.239,85 +0,3% 64.059,70 63.294,20 +47,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab angesichts der schwachen US-Verbraucherstimmung und mit der dadurch gestiegenen Aussicht auf weitere kräftige Zinssenkungen noch etwas weiter nach, nachdem er zuvor bereits schwächer tendiert hatte. Der Euro legte gegenüber dem Greenback um 0,6 Prozent zu auf 1,1177 Dollar. Der Euro profitiere von dem in China angekündigten Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft, sagten Marktteilnehmer. Denn die Wirtschaft der Eurozone sei enger mit China als mit den USA verknüpft.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,31 71,56 -0,3% -0,25 +0,9% Brent/ICE 75,02 75,17 -0,2% -0,15 -0,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise kletterten um bis zu 1,7 Prozent. Vor allem die angekündigten Konjunkturmaßnahmen in China hätten preistreibend gewirkt, hieß es. Denn dieses könnte für eine steigende Nachfrage sorgen. Marktteilnehmer verwiesen aber auch auf die Lage im im Nahen Osten und die Sorge vor Beeinträchtigungen der Ölförderung durch einen neuen Hurrikan in den USA.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.657,08 2.657,31 -0,0% -0,23 +28,8% Silber (Spot) 31,83 32,18 -1,1% -0,34 +33,9% Platin (Spot) 987,00 990,50 -0,4% -3,50 -0,5% Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,4% +0,02 +12,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

