Bitcoin Group SE legt Bericht für das erste Halbjahr 2024 vor - stabile Entwicklung und optimistischer Blick in die Zukunft



25.09.2024

Bitcoin Group SE legt Bericht für das erste Halbjahr 2024 vor - stabile Entwicklung und optimistischer Blick in die Zukunft Herford, 25. September 2024 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91 ) hat heute ihren Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht. Das erste Halbjahr 2024 war im Kryptohandel von der positiven Entwicklung der Kryptowährungen im ersten Quartal, gefolgt von einer, diversen marktbedingten Unsicherheiten geschuldeten, volatilen Entwicklung im zweiten Quartal geprägt. Die Bitcoin Group SE erzielte im ersten Halbjahr 2024 operative Umsatzerlöse in Höhe von EUR 4,20 Mio. nach EUR 5,62 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war insbesondere durch den Wegfall des Expresshandels bedingt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf EUR 0,57 Mio. nach EUR -0,56 Mio. im ersten Halbjahr 2023. Unter dem Strich ergab sich ein Ergebnis je Aktie in Höhe von EUR 0,11, nach EUR 0,38 im Vorjahr. Die bilanzielle Lage ist weiterhin grundsolide mit einer Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2024 von 73,6 % (31. Dezember 2023: EUR 74,7 %) sowie liquiden Mitteln in Höhe von EUR 9,8 Mio. nach EUR 11,1 Mio. zum 31. Dezember 2023. Aufgrund der positiven Kursentwicklung bei den wichtigsten Kryptowährungen im ersten Halbjahr 2024 erhöhten sich die Netto-Krypto-Eigenbestände auf EUR 245,6 Mio. nach EUR 164,8 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2023. "Wir blicken auf eine stabile Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 zurück. Dabei konnten wir unsere Nutzerbasis von rund 1.055.000 auf 1.063.000 registrierte User steigern, was uns optimistisch nach vorne blicken lässt. Umso mehr, da die Akzeptanz für Kryptowährungen und damit für deren Handel weiter zugenommen hat. Insbesondere die in diesem Jahr erfolgte Genehmigung von ETFs auf Bitcoin und Ethereum durch die US-Börsenaufsicht trägt zu einer erhöhten Nachfrage nach Krypto-Assets und auch zu einer Verbreiterung der potenziellen Kundenbasis bei. Vor dem Hintergrund, dass der globale Marktwert aller Kryptowährungen derzeit gerade einmal 1,8 % des globalen Marktwertes aller Aktien beziehungsweise 1,7 % des weltweiten Anleihevolumens entspricht, besteht für unsere Branche und uns als Bitcoin Group noch viel Raum für Wachstum", sagt Marco Bodewein, Vorstand der Bitcoin Group SE. Der Vorstand der Bitcoin Group SE geht davon aus, dass der Kurs der Kryptowährungen und das mediale Interesse auch das Geschäftsjahr 2024 prägen werden. Aufgrund der hohen Volatilität im Kryptosektor und im Kontext von makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten ist eine valide Prognose für das Gesamtjahr sehr schwierig. Der Vorstand geht jedoch für das Gesamtjahr 2024 von gleichbleibenden Umsätzen und einem leicht positiven EBITDA aus. Der Halbjahresbericht 2024 steht auf www.bitcoingroup.com im Bereich Publikationen zum Download bereit. Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister. Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com .

Über Bitcoin.de: Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (aktuelle Prüfung zum Stichtag 8. Januar 2024) prüfen. Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.

