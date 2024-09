DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die People's Bank of China (PBoC) hat die Kreditkosten für die einjährige mittelfristige Kreditfazilität von 2,3 auf 2,0 Prozent gesenkt und gleichzeitig Liquidität im Wert von 300 Milliarden Yuan in das Finanzsystem des Landes gepumpt. Der Schritt vom Mittwoch ist keine Überraschung und wurde vom Gouverneur der chinesischen Zentralbank, Pan Gongsheng, im Vorfeld gut vorbereitet. In einer Pressekonferenz am Dienstag hatte Pan gesagt, dass der siebentägige Reverse-Repo-Satz - Chinas wichtigster Leitzins - von 1,7 auf 1,5 Prozent gesenkt werden würde, um die Kreditkosten der mittelfristigen Kreditfazilität der PBoC um 30 Basispunkte zu senken.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe August PROGNOSE: -5,3% gg Vm zuvor: +10,6% gg Vm 16:30 EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.782,25 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.127,50 -0,2% Nikkei-225 38.071,67 +0,3% Hang-Seng-Index 19.309,99 +1,6% Kospi 2.622,49 -0,3% Shanghai-Composite 2.910,41 +1,7% S&P/ASX 200 8.136,70 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zur Wochenmitte ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz auszumachen. Erneut deutlich aufwärts geht es an den chinesischen Handelsplätzen, nachdem die People's Bank of China (PBoC) einen weiteren Zinssatz gesenkt hat: Die einjährige mittelfristige Kreditfazilität wurde auf 2,0 von 2,3 Prozent reduziert. Die PBoC hatte dies am Dienstag bei Vorstellung einer Reihe anderer Zinssenkungen und Stimuli zur Unterstützung der strauchelnden heimischen Wirtschaft bereits avsisiert. Nutznießer der jüngsten Zinssenkung sind erneut Immobilienwerte. Longfor Group verbessern sich um 1,8 und China Vanke um 3,9 Prozent. Der japanische Aktienmarkt wird derweil vom Yen gebremst, der gegenüber der gleichen Zeit am Vortag etwas aufgewertet hat. Die Blicke der Anleger seien auf den Freitag gerichtet, heißt es. Dann wählt die Regierungspartei LDP einen Nachfolger für Partei- und Regierungschef Fumio Kishida. Die drei aussichtsreichsten Kandidaten verfolgten sehr unterschiedliche wirtschafts- und geldpolitische Ziele, merken die Analysten von JP Morgan dazu an. Behauptet tendiert der australische Aktienmarkt. Die Inflation der Verbraucherpreise in Australien hat sich zwar im August abgeschwächt, und die "getrimmte" mittlere Inflationsrate bewegt sich mit 3,4 Prozent nun innerhalb der Zielspanne der Reserve Bank of Australia (RBA), wie ING feststellt. Für einen geldpolitischen Kurswechsel reiche das aber nicht aus. Dazu müsste nach Ansicht der Analysten die Inflationsrate mehrere Monate in Folge unter 3 Prozent liegen. Am Dienstag hatte die RBA wie weithin erwartet den Leitzins unverändert belassen. Der Kospi in Seoul tendiert knapp behauptet. Unter den Einzelwerten fallen Posco um 1,8 Prozent, nachdem die japanische Nippon Steel (+0,9%) den Verkauf ihrer gesamten Beteiligung an dem koreanischen Stahlkonzern angekündigt hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 42.208,22 +0,2% 83,57 +12,0% S&P-500 5.732,93 +0,3% 14,36 +20,2% Nasdaq-Comp. 18.074,52 +0,6% 100,25 +20,4% Nasdaq-100 19.944,84 +0,5% 92,65 +18,5% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 992 Mio 967 Mio Gewinner 1.695 1.558 Verlierer 1.066 1.224 Unverändert 97 88

Etwas fester - Wie in Europa sorgte für Schwung und Optimismus, dass die chinesische Zentralbank ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der schwächelnden Konjunktur beschlossen hat. Für eine zwischenzeitliche leichte Belastung sorgte die Eintrübung der Stimmung unter den US-Verbrauchern. Dies erhöhten wieder etwas die Sorgen, dass die US-Konjunktur doch keine "weiche Landung" hinbekommt. Im Gegenzug stieg allerdings die Erwartung an einen erneut großen Zinsschritt der Fed im November. Visa gaben gegen die freundliche Tendenz um 5,5 Prozent nach. Das US-Justizministerium hat den Konzern wegen Kartellrechtsverstößen verklagt. Lifeway Foods machten einen Kurssprung um 23,6 Prozent. Danone will den Lebensmittelhändler vollständig übernehmen. Die Spotify-Aktie legte um 3,1 Prozent zu. Hier sorgte für Fantasie, dass der Wettbewerber Tiktok seinen Musik-Streamingdienst einstellt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,53 -5,1 3,59 -88,5 5 Jahre 3,47 -4,3 3,51 -53,1 7 Jahre 3,59 -3,0 3,62 -37,8 10 Jahre 3,73 -1,6 3,75 -14,9 30 Jahre 4,09 -0,4 4,09 11,9

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach schwächer ausgefallenen US-Konjunkturdaten vom Tage nach. Am Zinsterminmarkt stieg zugleich die Wahrscheinlichkeit für eine weitere große Zinssenkung beim Fed-Treffen Anfang November.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1195 +0,1% 1,1179 1,1119 +1,4% EUR/JPY 160,47 +0,2% 160,07 160,87 +3,1% EUR/GBP 0,8346 +0,1% 0,8335 0,8324 -3,8% GBP/USD 1,3414 +0,0% 1,3412 1,3356 +5,4% USD/JPY 143,35 +0,1% 143,21 144,67 +1,7% USD/KRW 1.329,29 +0,2% 1.326,31 1.334,49 +2,4% USD/CNY 7,0200 -0,0% 7,0216 7,0411 -1,1% USD/CNH 7,0135 +0,0% 7,0100 7,0397 +2,0% USD/HKD 7,7870 +0,0% 7,7842 7,7848 -0,3% AUD/USD 0,6884 -0,1% 0,6893 0,6829 +1,1% NZD/USD 0,6332 -0,1% 0,6338 0,6269 +0,2% Bitcoin BTC/USD 64.255,60 +0,3% 64.059,70 63.404,85 +47,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab angesichts der schwachen US-Verbraucherstimmung und mit der dadurch gestiegenen Aussicht auf weitere kräftige Zinssenkungen noch etwas weiter nach, nachdem er zuvor bereits schwächer tendiert hatte. Der Euro legte gegenüber dem Greenback um 0,6 Prozent zu auf 1,1177 Dollar. Der Euro profitiere von dem in China angekündigten Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft, sagten Marktteilnehmer. Denn die Wirtschaft der Eurozone sei enger mit China als mit den USA verknüpft.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,32 71,56 -0,3% -0,24 +1,0% Brent/ICE 75,00 75,17 -0,2% -0,17 -0,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise kletterten um bis zu 1,7 Prozent. Vor allem die angekündigten Konjunkturmaßnahmen in China hätten preistreibend gewirkt, hieß es. Denn dieses könnte für eine steigende Nachfrage sorgen. Marktteilnehmer verwiesen aber auch auf die Lage im Nahen Osten und die Sorge vor Beeinträchtigungen der Ölförderung durch einen neuen Hurrikan in den USA.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.658,67 2.657,31 +0,1% +1,36 +28,9% Silber (Spot) 31,90 32,18 -0,8% -0,27 +34,2% Platin (Spot) 986,70 990,50 -0,4% -3,80 -0,5% Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,4% +0,02 +12,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis setzte im US-Handel seine Rekordjagd fort und markierte im Verlauf mit 2.672 Dollar je Feinunze erneut ein Allzeithoch. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,3 Prozent auf 2.663 Dollar. Der Goldpreis hat damit an sieben der letzten neun Handelstage neue Höchststände erreicht, merkte die Commerzbank an. Mit einem Plus von fast 24 Prozent im bisherigen Jahresverlauf verzeichne Gold das beste Jahr seit 2010 und übertreffe fast alle anderen Anlageklassen. Es profitiere von seinem Status als "sicherer Hafen" und als zinslose Anlage in Zeiten fallender Zinsen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

VERBRAUCHERPREISE AUSTRALIEN

Die australische Inflation ist im August erstmals seit 2021 wieder in die Zielspanne der Reserve Bank of Australia (RBA) gefallen. Wie das australische Statistikamt mitteilte, sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich bis August um 2,7 Prozent gestiegen nach einem Plus von 3,5 Prozent im Juli. Die Teuerungsrate entsprach den Markterwartungen. Die um die Preisrückgänge bei Kraftstoff und Strom bereinigte Jahresinflation lag im August bei 3,4 Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Ökonomen gehen nicht davon aus, dass die RBA die Zinssätze vor Februar senken wird.

ÖLNACHFRAGE

Die globale Ölnachfrage dürfte über die nächsten zweieinhalb Jahrzehnte wachsen. Die Opec rechnet in ihrem Weltölbericht mit einem Anstieg der Nachfrage auf 120,1 Millionen Barrel am Tag im Jahr 2050 von 102,2 Milliarden im vergangenen Jahr. Das Kartell geht davon aus, dass Öl einen Anteil am weltweiten Energiemix von knapp 30 Prozent halten wird.

RIO TINTO

hat sich zum Ziel gesetzt, die Margen und Renditen in seinem Aluminiumgeschäft bis 2030 zu steigern, indem der Konzern die Kosten senkt, den Anteil an recyceltem Aluminium erhöht und auf kostengünstigere erneuerbare Energien umsteigt. Der nach Börsenwert zweitgrößte Bergbaukonzern der Welt will bis zum Ende des Jahrzehnts sowohl die Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) als auch die Kapitalrendite des Geschäftsbereichs um 5 Prozentpunkte verbessern.

MICROSOFT

plant in den kommenden drei Jahren Investitionen in Mexiko, um seine Cloud- und Künstliche-Intelligenz-Infrastruktur zu erweitern und KI-Kompetenzen zu fördern. "Wir verdoppeln unsere Bemühungen, mehr Kapazität nach Mexiko zu bringen, indem wir zusätzliche 1,3 Milliarden US-Dollar investieren", sagte Microsoft-Chairman und -CEO Satya Nadella auf einer Veranstaltung in Mexiko-Stadt.

VISA

Das US-Justizministerium hat Visa wegen Kartellrechtsverstößen verklagt und behauptet, das Unternehmen habe illegale Taktiken angewandt, um ein Monopol aufrechtzuerhalten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2024 01:43 ET (05:43 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.