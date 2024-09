Wien (ots) -September ist MPN-Awareness Monat. In diesen vier Wochen wird an die Herausforderungen erinnert, mit denen Patient*innen konfrontiert sind, die von einer Gruppe seltener Blutkrebserkrankungen, nämlich Myeloproliferative Neoplasien (MPN), betroffen sind. Das österreichische Pharmaunternehmen AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health), spezialisiert auf die Erforschung und Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen, präsentiert aus diesem Anlass seine neue 5-teilige Podcast-Serie: "Ab jetzt ist alles anders? Leben nach und mit einer schwerwiegenden Diagnose."Die Nachricht eine schwere Erkrankung zu haben, ist für viele Patient*innen ein unerwarteter Paukenschlag im Leben. Ihr Alltag gerät aus den Fugen und sie finden sich in einer neuen, ungewohnten Realität wieder. Häufig fühlen sich Neudiagnostizierte allein und hilflos. Sie wissen nicht, wie sie diese Nachricht verarbeiten sollen. Mit der neuen Podcast-Serie möchte AOP Health diese Personen abholen und im Umgang mit ihrer neuen Situation unterstützen.Bewältigungsstrategien im MittelpunktMeist ist es ein Bündel an Maßnahmen, die Betroffenen helfen, mit ihrer Diagnose und der Erkrankung umzugehen. Im Zentrum der AOP Health Podcast-Serie stehen mentale Bewältigungsstrategien, da Patient*innen sich häufig davor scheuen, psychologische Hilfe anzunehmen, nachdem sie die Nachricht erhalten haben, dass sie chronisch und schwer erkrankt sind. Zwei der Gründe dafür: Sie möchten sich zusätzlich zu ihrer körperlichen Erkrankung nicht auch noch mit ihrer psychischen Gesundheit auseinandersetzen oder sie wissen nicht, wie sie am besten zu einer psychologischen Beratung gelangen. Psychologischer Beistand kann aber wesentlich zum Behandlungserfolg beitragen.Im nun vorliegenden Podcast, der gemeinsam mit der Wiener Agentur sisigrant produziert wurde, sprechen erfahrene Psycholog*innen über den Umgang mit großen Gefühlen, welche Schwierigkeiten Angehörige haben, und was Betroffene tun können, um ihre Situation besser meistern zu können.Patient*innen teilen ihre ErfahrungenDarüber hinaus teilen Langzeitpatient*innen, die an MPN leiden, welche Ängste und Sorgen sie haben, wie sie mit ihnen umgehen, was sich seit ihrer Diagnose geändert hat und wie sie den Weg zurück ins normale Leben gefunden haben."Ich habe ein halbes Jahr lang meinen Kindern nichts davon erzählt, weil ich sie nicht belasten wollte. Im Nachhinein würde ich das anders machen", berichtet zum Beispiel eine Patientin im Podcast.Dieser Austausch soll Patient*innen und Angehörigen helfen, sich in ihrer neuen Realität zurecht zu finden, denn geteilte Erfahrungen können dabei helfen, trotz der schweren Erkrankung einen möglichst normalen Alltag zu leben.Die Patient*innen im Fokus von AOP HealthDie Antriebsfeder von AOP Health ist es, Lösungen für die gesundheitlichen Probleme von Patient*innen zu finden. Neben seiner Kernaufgabe, der Erforschung und Entwicklung von Therapien, konzipiert das Unternehmen aber auch Unterstützungsangebote für Betroffene. So veröffentlichte AOP Health im vergangenen Jahr eine Checkliste für Patient*innen zur Vorbereitung auf das Ärzt*innen-Gespräch und sieben Tipps für den Umgang mit einer seltenen Erkrankung. Beide wurden gemeinsam mit der Global MPN Scientific Foundation (GMPNSF) und Professor Dr. Haifa Kathrin Al-Ali, Internistin am Universitätsklinikum Halle (Saale) und Direktorin des Krukenberg-Krebszentrums Halle, konzipiert. Mit dem Launch der Podcast-Serie erweitert AOP Health sein Angebot für Patient*innen um einen weiteren, gut verständlichen Baustein.Sophie Rappold, die im Therapiebereich Hämato-Onkologie bei AOP Health für globales Produktmanagement und Patient*innenangelegenheiten zuständig ist, dazu: "Wir wollen Patient*innen bei der Verarbeitung ihrer Diagnose unterstützen. Die psychischen Auswirkungen dürfen nicht unterschätzt werden."LinksDen Podcast "Ab jetzt ist alles anders? Leben nach und mit einer schwerwiegenden Diagnose" finden Sie hier (https://episodes.fm/aHR0cHM6Ly9hbGxlcy1hbmRlcnMucG9kaWdlZS5pby9mZWVkL21wMyA) und auf den Podcastkanälen Ihrer Wahl.Eine Checkliste zur Vorbereitung auf das Ärzt*innen-Gespräch gibt es hier (https://mpn.network/site/assets/files/3468/checkliste_fuer_patientinnen_de_final-1.pdf),sieben Tipps für den Umgang mit einer seltenen Erkrankung hier (https://mpn.network/site/assets/files/3467/7-tipps_umgang_mit_einer_seltenen_erkrankung.pdf).Über AOP HealthDie AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP Health Group ist der europäische Pionier bei integrierten Therapien für Patient*innen mit seltenen Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin. In den über 25 Jahren ihres Bestehens hat sich die AOP Health Gruppe zu einem etablierten Anbieter von integrierten Therapielösungen entwickelt. Sie ist von ihrem Hauptsitz in Wien und über ihre Tochtergesellschaften sowie ihre Repräsentanzen in ganz Europa, dem Nahen Osten und über Partner*innen weltweit tätig. Mit dem Claim "Needs. Science. Trust." wird die Grundlage des Erfolgs auf den Punkt gebracht: Vertrauen durch kontinuierlich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung und eine sehr konsequente und pragmatische Ausrichtung auf die Bedürfnisse aller Stakeholder*innen - insbesondere der Patient*innen und ihrer Angehörigen sowie der behandelnden Ärzt*innen.Pressekontakt:AOP Orphan Pharmaceuticals - Member of the AOP Health GroupDI Isolde FallyTelefon: 06765004048E-Mail: isolde.fally@aop-health.comWebsite: https://www.aop-health.comOriginal-Content von: AOP Orphan Pharmaceuticals AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54768/5872510