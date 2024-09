Riga (ots) -- Die Auszeichnung für Unternehmer und kleine Unternehmen wurde für den schwedischen Transparent Turntable verliehen, eine hochmoderne Ausführung des klassischen Schallplattenspielers.- Die Auszeichnung für größere Unternehmen ging an das Krankenhausbett Essenza 300 LT von LINET aus Tschechien.- Den Next Generation Design Award, mit dem junge Talente ausgezeichnet werden, erhielt die Italienerin Chiara Mignani, die sich mit ihren Jachtdesigns bereits einen Namen gemacht hat.- Für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde der deutsche Designer Dieter Rams, einer der Branchenpioniere für langlebiges und umweltfreundliches Design.- Deutschland reichte über 365,416 Designs ein und ist damit Spitzenreiter in EuropaBereits zum fünften Mal hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die DesignEuropa Awards (http://designeuropaawards.eu/) verliehen. Auf der Veranstaltung, die heute in der Nationalbibliothek Lettlands stattfand, wurden zwei einzigartige Designs ausgezeichnet. Der Transparent Turntable, ein vom schwedischen Designer Per Brickstad geschaffener Plattenspieler, bei dessen Design auch an Reparierbarkeit und Nachhaltigkeit gedacht wurde, gewann die Auszeichnung in der Kategorie "Unternehmer und kleine Unternehmen".In der Kategorie "Größere Unternehmen" wurde das Krankenhausbett Essenza 300 LT ausgezeichnet, das vom Designteam LINET in Zusammenarbeit mit dem Prager Divan Design Studio entworfen wurde. Die technischen Verbesserungen im Design des Krankenhausbetts sorgen nicht nur für mehr Patientensicherheit, sondern ermöglichen den Pflegekräften auch ein effizienteres Arbeiten.Bei der diesjährigen Preisverleihung, die in enger Zusammenarbeit mit dem lettischen Patentamt (https://www.lrpv.gov.lv/en) stattfand, gab es auch eine ganz neue Kategorie für Designer unter 30 Jahren: den Next Generation Design Award, mit dem die Arbeit aufstrebender junger Designer gewürdigt wird. Diese erstmals verliehene Auszeichnung ging an Chiara Mignani, eine talentierte Designerin aus Italien, die sich mit ihren innovativen Ideen für umweltfreundliche Hochleistungsjachten bereits einen Namen gemacht hat.Die Auszeichnung für das Lebenswerk ging an den deutschen Designer Dieter Rams. Mit seiner Arbeit, die Funktionalität und Umweltbewusstsein harmonisch in Einklang bringt, hatte der Industriedesigner Rams großen Einfluss auf die Kultur und Ästhetik der letzten Jahrzehnte wie auch auf andere Designer.Der Exekutivdirektor des EUIPO, João Negrão, erklärte:"Die diesjährigen DesignEuropa Awards zeigen nicht nur europäische Spitzenleistungen in Kreativität, Innovation und Einfallsreichtum, sondern auch echten Einsatz für Nachhaltigkeit. Unsere Preisträger haben gezeigt, dass Design die Kraft hat, Gesellschaft und Industrie voranzubringen. Zeitloses und langlebiges Design zu schaffen ist dem für sein Lebenswerk ausgezeichneten Dieter Rams immer schon wichtig gewesen. Auch Chiara Mignani, unsere erste Gewinnerin des Next Generation Design Award, steht für das Versprechen einer Zukunft, in der zu den zentralen Aspekten europäischen Designs die Nachhaltigkeit zählt. An diesen beiden Designern wird deutlich, dass es um die Zukunft des europäischen Designs gut bestellt ist."Agris Batalauskis, der Direktor des lettischen Patentamts und Mitglied der DesignEuropa-Jury, freute sich, die Teilnehmer in Lettland begrüßen zu können:"Mit dieser Veranstaltung feiern wir das europäische Industriedesign, von den zeitlosen Klassikern bis hin zu bahnbrechenden Innovationen. Es ist uns eine Ehre, die Verleihung der DesignEuropa Awards hier in der lettischen Hauptstadt Riga zu veranstalten und herausragende Vertreter der Branche willkommen zu heißen, die mit kreativen Lösungen den nachhaltigen Fortschritt anführen. Industriedesign ist eine Triebfeder für Wirtschaftswachstum und Entwicklung - und zwar insbesondere in der Kombination mit dem Schutz des geistigen Eigentums, das den Schöpfungen zusätzlichen Mehrwert verleiht. Wir sind stolz darauf, Riga als aufstrebendes Zentrum für europäisches Design vorstellen und eine breitere Öffentlichkeit auf diese wichtige Branche aufmerksam machen zu können."DAS AUSGEZEICHNETE DESIGN IN DER KATEGORIE "UNTERNEHMER UND KLEINE UNTERNEHMEN": TRANSPARENT TURNTABLEDer Transparent Turntable (https://www.euipo.europa.eu/de/designs/designeuropa-awards/awards-2024/dea-finalist-entrepreneurs-and-small-companies-2024-transparent) ist eine Wiedererfindung des klassischen Plattenspielers mit auf das Wohnambiente und die technische Entwicklung unserer Zeit zugeschnittenem Design. Der von Per Brickstad gestaltete Plattenspieler aus Aluminium und gehärtetem Glas ist komplett modular aufgebaut. Der Jury gefiel nicht nur seine saubere Ästhetik, sondern auch, dass das Produkt reparierbar und nachhaltig ist.DAS AUSGEZEICHNETE DESIGN IN DER KATEGORIE "GRÖSSERE UNTERNEHMEN": ESSENZA 300 LTDas vom Designteam LINET gemeinsam mit dem Divan Design Studio entworfene Krankenhausbett Essenza 300 LT (https://www.euipo.europa.eu/de/designs/designeuropa-awards/awards-2024/dea-finalist-industry-2024-LINET) bietet mit seiner innovativen Gestaltung den Patienten mehr Sicherheit und Komfort und ermöglicht den Pflegekräften ein effizienteres Arbeiten. Das Design setzt auf technologische Lösungen, damit die Patienten sicherer und mit weniger Verletzungsgefahr aus dem Bett aussteigen können und die Pflegekräfte ergonomisch arbeiten können, was ihnen den Patiententransport erleichtert. Die Funktionalität des ganz am Menschen orientierten Designs wurde von der Jury besonders gelobt.DIE MIT DEM "NEXT GENERATION DESIGN AWARD" AUSGEZEICHNETE DESIGNERIN: CHIARA MIGNANIChiara Mignani ist, obwohl sie erst 27 Jahre alt ist, bereits als aufstrebendes Talent im Jachtdesign anerkannt. Verdient hat sie sich diese Anerkennung mit ihren Entwürfen für umweltfreundliche Hochleistungsjachten. Sie hat einen Master-Abschluss in Schiffbau und Meerestechnik und für einige sehr bekannte Jachtdesignstudios gearbeitet.Ihr Portfolio umfasst markante Designs wie die Nero 777 Evolution und die Voltara 645. Diese leichtgewichtigen High-Performance-Modelle mit Elektroantrieb und besonders langlebiger Carbonfaserkonstruktion, die sich sehr effizient manövrieren lassen, bieten viel Raum und hohen Komfort an Bord.AUSZEICHNUNG FÜR DAS LEBENSWERK: DIETER RAMSDer 1932 in Wiesbaden geborene Dieter Rams (https://www.euipo.europa.eu/de/designs/designeuropa-awards/awards-2024/Dieter-Rams) hat den Bereich des Produktdesigns maßgeblich geprägt. Mehr als 40 Jahre lang war er bei Braun tätig, wo er mit seinem Team zahlreiche Kultprodukte gestaltete. Mit ihrer minimalistischen und funktionalen Gestaltung, die den Bereich Haushaltsgeräte revolutionierte, waren die SK4-Radio-Plattenspieler-Kombination, das zylindrische Feuerzeug T2 und der T1000-Weltempfänger ihrer Zeit weit voraus. Aus Rams Zusammenarbeit mit Vitsoe, die 1959 begann, gingen sein Regalsystem 606 und das Sesselprogramm 620 hervor; weitere seiner berühmten Designs sind in der ständigen Ausstellung des MoMA (https://www.moma.org/artists/8451) in New York zu besichtigen.Mit seiner Arbeit tritt Rams "für ein Design-Ethos ein, das unsere endlichen Ressourcen berücksichtigt, wodurch Designer wie auch die Öffentlichkeit gefordert sind, die langfristigen Auswirkungen des Konsumverhaltens zu berücksichtigen". In den später 1970er Jahren stellte er seine "Zehn Thesen für gutes Design" auf, darunter auch sein berühmtes Leitthema "Weniger, aber besser". Seit 1994 setzt sich die Dieter und Ingeborg Rams Stiftung für ein verantwortungsvolles Produktdesign ein, das den künftigen Anforderungen an Industriegestaltung gerecht wird.DIE EUROPÄISCHE DESIGNINDUSTRIEIm Laufe der letzten zwei Jahrzehnte hat der Schutz von Geschmacksmustern den Unternehmen ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Wirtschaftszweige, in denen Designs eine sehr wichtige Rolle spielen, schaffen unionsweit 26,8 Millionen direkte Arbeitsplätze und haben einen Anteil am Gesamt-BIP der EU von 16 %.Das vom EUIPO verwaltete eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewährt seinem Inhaber ein ausschließliches Recht, das die Erscheinungsform eines Erzeugnisses in allen EU-Mitgliedstaaten schützt. Zurzeit werden beim EUIPO jedes Jahr mehr als 100 000 Geschmacksmuster eingetragen. Insgesamt gingen bisher über 1,8 Millionen Geschmacksmuster ein. Die meisten der unionsweit geschützten Geschmacksmuster kommen aus Deutschland (mehr als 363 000 Geschmacksmuster); an zweiter Stelle steht Italien (216 000 Geschmacksmuster). Beispiele für berühmte eingetragene Geschmacksmuster sind der Bialetti Moka Express (https://euipo.europa.eu/eSearch/details/designs/000374467-0001), der Legostein (https://euipo.europa.eu/eSearch/details/designs/001664368-0006) und der Porsche Turbo (https://euipo.europa.eu/eSearch/details/designs/000821574-0001).DIE DESIGNEUROPA AWARDSDie DesignEuropa Awards sind inzwischen eine feste Größe im Kalender des internationalen Industriedesigns. Die früheren Award-Verleihungen fanden in Berlin, Eindhoven, Warschau und Mailand statt.Mit den Awards werden hervorragende Designs, die als eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (https://www.euipo.europa.eu/de/designs/) geschützt sind, aber auch einflussreiche Designer ausgezeichnet. Die Awards werden in vier Kategorien (https://www.euipo.europa.eu/de/designs/designeuropa-awards/categories) verliehen: Es gibt Designauszeichnungen in den Kategorien "Unternehmer und kleine Unternehmen" und "Größere Unternehmen" sowie eine Auszeichnung für talentierte Nachwuchsdesigner und eine Auszeichnung für das Lebenswerk.Die Jury der DesignEuropa Awards, die sich aus renommierten Fachleuten aus den Bereichen Design, Wissenschaft, Wirtschaft und geistiges Eigentum zusammensetzt, hat die beiden ausgezeichneten Designs unter den sechs Designs ausgewählt, die es im Mai in die Endrunde geschafft hatten.Die Designer, die bislang für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurden, sind Maria Benktzon, die die tropffreie Kaffeekanne, aber auch barrierefreie Designs entwarf, André Ricard, der Designer, der die olympische Fackel für die Spiele in Barcelona 1992 gestaltete, Hartmut Esslinger, der viele der für die Marke Apple charakteristischen Designs schuf, sowie der für seine ikonischen Autodesigns bekannte Giorgetto Giugiaro.Wollen Sie gerne an den DesignEuropa Awards 2025 teilnehmen? Wollen Sie gerne an den DesignEuropa Awards 2025 teilnehmen? Voranmeldung (https://euipo.blumm.it/event/ar/1583/designeuropaawards-preregistration-2025)