Berlin (ots) -Der Green Cities Europa Award wird wieder vergeben! Wir suchen Projekte der grünen Infrastruktur, die sich auszeichnen durch Innovation, Kreativität und Nachhaltigkeit.INSPIRATION FÜR GRÜNERE STÄDTEMit dem Green Cities Europe Award werden jedes Jahr herausragende Stadtbegrünungsprojekte in ganz Europa ausgezeichnet. Ziel ist es, inspirierende Projekte auszuzeichnen, die in hervorragender Weise Pflanzen und grüne Lösungen nutzen, um den Klimawandel zu bekämpfen, den Verlust der biologischen Vielfalt einzudämmen und den sozialen Zusammenhalt und das Leben in den Städten zu verbessern. Der Award wird vergeben vom Europäischen Baumschulverband ENA - European Nursery Stock Association.WELCHE PROJEKTE KÖNNEN TEILNEHMEN?Teilnehmen können alle inspirierenden Projekte, die den Mehrwert von grüner Infrastruktur im Lebensumfeld optimal nutzen.BEISPIELE- Innenbegrünung einer Schule- Ein neues Wohngebiet mit öffentlichen Gärten- Ein Geschäftsgarten mit Arbeitsplätzen- Ein Krankenhaus mit begrünten Behandlungsräumen- Ein neuer Stadtpark mit Sport- und Spielanlagen- Ein grün renoviertes IndustriegebietDie teilnehmenden Projekte müssen in vollem Umfang realisiert sein und dürfen nicht länger als fünf Jahre zurückliegen.WER SIND DIE TEILNEHMENDEN?Jede Person, die an dem Projekt beteiligt ist, kann eine Bewerbung einreichen. Der offizielle Einreicher ist letztlich die Partei, die das Projekt finanziert hat.Ihre Bewerbung reichen Sie bitte bis zum 15. Oktober 2024 ein unter: info@gruen-ist-leben.deWeitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen finden Sie unter: Green Cities Europe Award | Bund deutscher Baumschulen e.V. (gruen-ist-leben.de) (https://www.gruen-ist-leben.de/themen-produkte/oeffentliches-gruen/green-cities-europe-award/)Pressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24zielsdorf@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/5872612