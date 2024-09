Der Goldpreis setzt seine Rekordserie fort und erreicht am Mittwoch mit 2.670,57 Dollar für eine Feinunze einen neuen Höchststand. Treiber des jüngsten Anstiegs ist die jüngste Lockerung der Geldpolitik in China. In Euro notierte der Preis ebenfalls auf einem Spitzenwert von 2.385,52 Euro. Die Lockerung der Geldpolitik in China treibt an. So hat die chinesische Notenbank die Zinsen gesenkt, um die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...