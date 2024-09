HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Chemieunternehmen sei zuversichtlich mit Blick auf die Gespräche mit Adnoc, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einem Austausch mit dem Leiter Investor Relations im Rahmen einer Investorenkonferenz. Adnoc scheine dazu bereit, dem Management von Covestro Unabhängigkeit zu garantieren. Die mäßige Nachfrage dürfte sich unterdessen im dritten Quartal fortsetzen./mf/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2024 / 13:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

© 2024 dpa-AFX-Analyser