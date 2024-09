Berlin - Der ehemalige Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, fordert nach dem angekündigten Rücktritt der Grünen-Vorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang eine konzentrierte Diskussion über die Strategie und personelle Neuaufstellung der Partei.



"Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die gute Arbeit, die Omid Nouripour und Ricarda Lang in nicht einfachen Zeiten geleistet haben", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Es zeuge von Größe, dass sie bereit seien, die Verantwortung zu übernehmen. "Bei den Grünen braucht es jetzt eine ruhige und konzentrierte Diskussion, was die Strategie und die personelle Neuaufstellung an der Parteispitze betrifft."



SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sieht im Rücktritt der Grünen-Vorsitzenden unterdessen auch ein Signal an die Ampel-Parteien. "Sie sind eher bereit, bei sich selbst Veränderungen vorzunehmen, statt die Koalition infrage zu stellen", sagte Wiese der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Die Entscheidung der Grünen "in dieser für sie schwierigen Situation verdient Respekt", ergänzte Wiese. "Insbesondere Omid Nouripour habe ich stets als engagierten und integren Vorsitzenden erlebt", so der Fraktionsvize.

