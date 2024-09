NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Vorhersagen für die Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt bleiben schwammig. Nach drei Anstiegen in Folge ist das monatlich veröffentlichte Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im September wieder leicht gesunken. Der Indikator liegt mit 100,7 Punkten aber immer noch leicht im positiven Bereich über der Marke von 100 Punkten, wie das IAB mitteilte.

Insgesamt verzeichnet das IAB-Arbeitsmarktbarometer aber seit mehr als einem Jahr eine Seitwärtsbewegung im leicht positiven Bereich. In das Barometer fließen die Prognosen aller deutschen Arbeitsagenturen für die jeweils bevorstehenden drei Monate ein. Es gilt daher als Frühindikator für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Die Bundesagentur für Arbeit gibt an diesem Freitag ihre Statistik für die Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung im Monat September bekannt.

Die Komponente zur Vorhersage der Beschäftigung in Deutschland geht im September weiter zurück. Im Vergleich zum Vormonat sinkt sie um 0,3 Punkte auf 102,0 Punkte - mit Ausnahme der Corona-Krise der bisher niedrigste Stand seit Beginn der Erhebung im November 2008. Dennoch wird weiter ein gedämpftes Beschäftigungswachstum erwartet. "Der Arbeitsmarkt stürzt nicht ab, aber er kühlt ab", sagte IAB-Forscher Enzo Weber.

Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit steigt leicht um 0,1 Punkte auf 99,4 Punkte. Insgesamt hat die Komponente seit dem Frühling deutlich zugelegt und nähert sich von unten der neutralen Marke von 100 Punkten. "Der Ausblick für die Arbeitslosigkeit wird weniger pessimistisch, aber bis zu einem Abbau ist noch ein Stück zu gehen", betonte Weber./dm/DP/nas