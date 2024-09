Unterföhring (ots) -- Ab Montag, 30. September bei Sky und dem Streaming-Servive WOW- Screener der einzelnen Episoden regelmäßig im Sky Media Village- Trailer zur 2. Staffel zur Ansicht auf YouTubeUnterföhring, 25. September 2024 - Mit der Rückkehr der Sky Original Reality-Dokumentation "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" hat sich das kultige Jungbauernpaar Cheyenne Ochsenknecht und Ehemann Nino Großes für ihren Chianinahof vorgenommen. Ab dem 30. September ist die zweite Staffel mit sechs neuen Folgen immer montags exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen. Zurücklehnen und die Füße hochlegen? Das gibt es bei Cheyenne und Nino nicht! Der Plan: Sie möchten ein exklusives Goldlabel für ihre Hof-Produkte gründen und eine neue Rinderrasse züchten - eine Kreuzung aus Chianina- und Wagyu-Rind. Schätzt das Jungbauern-Paar das Risiko dieser heiklen Neuinvestition richtig ein? Prominente Hilfe muss her! Die angehende Landwirtin Cheyenne steht zudem vor den letzten Prüfungen der Landwirtschaftsschule und managt nebenbei noch das Familienleben oder auch mal eine Kalbgeburt - das bedeutet Stress pur. Und dann steht auch noch ein wichtiges Event für das Paar an: Der größte Bauernball Europas! Hier trifft sich die Spitze ihres Berufsstandes und es wird sich zeigen, ob Cheyenne als Bäuerin akzeptiert wird. Noch ist beiden nicht klar, dass sie sich an diesem Abend auf höchstem politischem Parkett bewegen... .Cheyenne im Multitasking-Modus"Wir machen jetzt die Aufgaben, die der Chef uns gegeben hat", sieht Cheyenne sich zum Staffelauftakt allein auf weiter Flur. Nino ist in Eile und hat einen dringenden Termin - nur eine kurze Anweisung und schon ist Cheyenne ins stressige Tagesgeschäft auf dem Chianinahof eingespannt. "Das, was ich mir bei Nino abgeguckt habe, kann ich jetzt schon durchziehen", ist Cheyenne sichtlich stolz auf ihr Learning-by-Watching-Prinzip und sieht sich den schwierigen Aufgaben des Hof-Alltags gewachsen. Doch kaum sind die Gummistiefel angezogen, wartet die erste Überraschung: "Shit, wir haben Lämmer bekommen!" blickt Cheyenne auf ein unerwartetes Mutterglück im Stroh des Tierwohlstalls. Jetzt heißt es: Schnell handeln, bevor die kleinen Lämmer von den erwachsenen Tieren verletzt werden! Wenig später ist schon die nächste Baustelle in Sicht und bei Cheyenne steigt der Stress-Level: "Ich habe jetzt Matteo-Dienst, Nino holt Mavie ab und in diesen 15 bis 20 Minuten versuche ich, zu lernen." Wie soll man auch vernünftig für die Landwirtschaftsschule fit werden, wenn Haushalt, Hof und Kinder einen ständig auf Trab halten? "Es ist ein hartes Pensum, ich muss mich permanent durch zehn teilen", kommt sie im Multitasking-Modus langsam, aber sicher an ihre Grenzen.Das ChiWa-ProjektNino ist freudig erregt: Seit kurzem bewohnt ein Kälbchen aus seinem ersten erfolgreichen Kreuzungsversuch aus Chianina- und dem japanischen Wagyu-Rind den Hof - der sichtbare Beweis des großen Traums vom "ChiWa"-Rind: "Wir möchten das beste Fleisch der Welt erzeugen. Mit einem Tier, das es so noch nicht auf dem Markt gibt." Wird sein Plan gelingen, die beiden hochwertigen Rinder-Rassen nachhaltig zu verbinden, um damit ganz neue kulinarische Wege zu gehen? "Wir haben schon länger überlegt, eine Weltneuheit zu schaffen und möchten auf dem Hof Dinge haben, die nicht jeder hat", glaubt auch Cheyenne an eine große Zukunft des neuen Projektes. Der zukünftige Käuferkreis des erlesenen Genusses soll allerdings exklusiv bleiben: "Es ist ein Highlevel-Produkt, was nicht jeder kaufen kann, sondern das in einem Member-Club stattfinden wird", hat Nino ganz genaue Vorstellungen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, denn: Nino ist zwar Fachmann für Chianina-Rinder, aber das Wagyu-Rind ist absolutes Neuland für ihn. Zu allem Überfluss steht die nächste Wagyu-Geburt an und Cheyenne ist wieder mal allein zu Haus: Die Fruchtblase der Mutter-Kuh schon in Sichtweite - Cheyenne schlägt Alarm und holt die Tierärztin! Nach so viel Stress wird es höchste Zeit, sich fachliche Hilfe zum Thema Wagyu zu holen: Ein Besuch beim bekannten Promi-Koch Ludwig "Lucki" Maurer, DEM Fachmann für Wagyu-Rinder, wird angebahnt. Trotz dessen Zweifel am Erfolg des ChiWa-Zuchtprojektes, unterbreitet er Cheyenne und Nino ein verlockendes Angebot!Auf dem Bauernball mit dem Bundeskanzler"Heute Abend ist Premiere - wir sind das erste Mal auf dem größten Bauernball Europas!", ist Cheyenne voller Vorfreude auf eines der angesagtesten Events der österreichischen Landwirtschaft. Über 16.000 Gäste kommen zusammen, um zu feiern und sich untereinander kennenzulernen. Besonders für Cheyenne ein wichtiges Ereignis, um zu schauen, ob sie in der Gilde der Bäuerinnen angekommen ist. "Ich glaube schon, dass es dort Leute gibt, die uns nicht leiden können", hat sie großen Respekt vor ihrer Feuertaufe. Waren es früher Glamour-Events mit vielen Promis aus der Entertainment- und Modebranche, tritt Cheyenne nun in einer völlig neuen Funktion ins Licht der Öffentlichkeit: Als ambitionierte Landwirtin, die ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden hat. In der Festhalle ist die Stimmung prächtig, die News der Anwesenheit von Cheyenne und Nino verbreitet sich unter den Gästen wie ein Lauffeuer. Doch dann tritt etwas ein, womit wohl niemand gerechnet hätte: Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer bittet das Jungbauernpaar um ein Foto - die Begeisterung kennt keine Grenzen!B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher, Executive Producerin seitens B28 Produktion ist Claudia Weisener, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Ab 30. September immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar. 