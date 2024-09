Diese Aktie ist im Branchenvergleich so preiswert, dass das Rückschlagrisiko begrenzt sein dürfte. Es gibt aber vier Katalysatoren für deutlich höhere Kurse Manche Aktien auf dem deutschen Kurszettel finden eher hinter verschlossenen Türen statt. Oft passiert jahrelang nur sehr wenig, die Bewertung liegt weit unter dem, was für bekanntere Wettbewerber an der Börse gezahlt wird. Manchmal allerdings wird so eine Aktie wachgeküsst, und dann könnte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...