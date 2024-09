Chinesische Online-Händler wie Temu und Shein unterbieten sich gegenseitig im Kampf um die vermeintlich besten Angebote. Das geht zulasten der Sicherheit, wie eine neue Untersuchung zeigt. Anbieter wie Temu und Shein boomen. Das liegt an günstigen Preisen und einer riesigen Produktauswahl. Ein niedriger Preis und schon landet das Produkt ohne Fragen in unseren Warenkörben. Doch wer die Zahlen dieser Untersuchung liest, wird sich so einen Kauf in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...