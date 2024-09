Unterföhring (ots) -Dress (for) less? Rund 65,3 Milliarden Euro gaben die Deutschen 2023 für Bekleidung aus - und damit so viel wie noch nie. Außerdem gilt Deutschland als Retouren-Europameister: Schätzungsweise 530 Millionen Pakete mit 1,3 Milliarden Artikeln sind laut Studien an die Händler zurückgegangen - 91 Prozent der Rücksendungen sind dabei Kleidung oder Schuhe. Zeit, unser eigenes Konsumverhalten zu überdenken! Im "Green Seven Report: Dress (for) less - Shoppen verboten? Das Experiment" suchen Viviane Geppert und Christoph "Icke" Dommisch zusammen mit Reporterin Lilli Fischer nach Antworten, wie ein nachhaltigerer Umgang mit Kleidung aussehen kann. Auf ihrer Recherche treffen die drei dabei außergewöhnliche Menschen und Unternehmen, die mit ihren Innovationen bereits jetzt Trends setzen und zu nachhaltigen Klamotten-Konsum mit Freude, Umsicht und Weitblick animieren.Viviane Geppert: "Seit ich Mama bin, hat bei mir auf jeden Fall ein Umdenken stattgefunden. Ich kaufe viel weniger und versuche auf bessere Qualität zu achten. Trotzdem ist mir bewusst, wie viel sich in den letzten Jahren doch im Kleiderschrank angesammelt hat. Da kann und muss ich definitiv noch reduzieren, versuche aber immer an mir zu arbeiten." Christoph "Icke" Dommisch: "Mir war nicht klar, wie groß das Problem für unseren Planeten ist, das durch unseren Überkonsum entsteht. Umso spannender war es zu sehen, wie viele Menschen sich in Deutschland über das Problem Gedanken machen und mit ihren smarten Lösungen zeigen, dass es auch anders geht!""Green Seven Report: Dress (for) less - Shoppen verboten? Das Experiment" - am Sonntag, 13. Oktober 2024, um 19:05 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Barbara StefanerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneFotos & Informationen: www.presse.prosieben.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5872881