Am 30. September 2024 melden 111 Staaten Informationen zu Auslandskonten und -depots an den deutschen Fiskus. Was Anleger jetzt beachten sollten. Der Hintergrund: Der Datentransfer erfolgt auf Basis des Automatischen Informationsaustauschs (AIA), der 2014 von der Staatengemeinschaft OECD und den G-20-Mitgliedsländern beschlossen wurde. Der AIA startete vollumfänglich 2017 und wird seitdem kontinuierlich erweitert. In Deutschland primär zuständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...