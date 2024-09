BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sieht in dem angekündigten Rücktritt der Grünen-Spitze ein deutliches Zeichen für Veränderung. "Es ist das klare Signal: Die Grünen haben verstanden. Es hat sich etwas geändert in unserem Land und darauf reagieren wir", sagte Lemke in Berlin.

Sie zolle Ricarda Lang und Omid Nouripour Respekt - gemeinsam hatten beide Parteivorsitzende am Vormittag ihren Rückzug angekündigt. "Es erfordert in solchen Zeiten Mut, die Verantwortung zu übernehmen." Das Handeln der Regierung sei von der Entscheidung nicht betroffen, betonte die Ministerin. "Wir stehen weiter zur Verfügung, die Verantwortung in unserem Land zu übernehmen."/tre/DP/nas