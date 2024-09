Zürich - Der Franken hat sich nach der Stärkephase des Vortages am Mittwoch wieder etwas abgeschwächt. Das Euro/Franken-Paar notiert derzeit mit Kursen von 0,9491 zwar nur unwesentlich über dem Niveau vom Mittag, aber deutlich höher als noch am Vormittag. Auch der US-Dollar hat sich am Nachmittag nur unwesentlich bewegt. Er kostet mit 0,8487 aber klar mehr als noch am Morgen oder am Vorabend. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber ...

