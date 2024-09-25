Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 25.09.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 690 internationalen Medien
Diese Firma hat die Grundlagen, um zu einem Goldkraftwerk zu werden!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PTUS | ISIN: US63008G2030 | Ticker-Symbol: 2N5B
Tradegate
25.09.24
15:38 Uhr
1,940 Euro
-0,030
-1,52 %
Branche
Hardware
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NANO DIMENSION LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NANO DIMENSION LTD ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,1402,16018:35
2,1402,16018:35
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NANO DIMENSION
NANO DIMENSION LTD ADR Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NANO DIMENSION LTD ADR1,940-1,52 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.