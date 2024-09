Auf der kürzlich erstmals in Frankfurt, Deutschland, abgehaltenen Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference wurde Global New Material International Holdings Limited (GNMI) für sein langjähriges Engagement für eine Unternehmenskultur, die auf "Integrität, Innovation, Führung und Harmonie" basiert, mit dem Preis "Best Social Responsibility Case" ausgezeichnet.

At the recently held first Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt, Germany, Global New Material International Holdings Limited (GNMI) was awarded the "Best Social Responsibility Case." (Photo: Business Wire)

GNMI ist ein führendes Unternehmen aus China, dessen Schwerpunkt auf der Bereitstellung hochwertiger Farblösungen für seine Kunden liegt. Seine Perlglanzmaterialien, die für ihren einzigartigen Schimmer und ihre Farbe bekannt sind, spielen in Branchen wie der Kosmetik- und der Automobilindustrie, bei Kunststoffen, Tinten, Textilien, im Druckwesen, in der Keramik und beim Korrosionsschutz von Schiffen eine bedeutende Rolle. Diese Materialien verbessern nicht nur das Aussehen der Produkte, sondern auch ihre Leistung.

"Angesichts der Umstellung der Branche auf eine hochwertige ESG-Entwicklung hat sich Global New Material International zum Ziel gesetzt, das Konzept einer hochwertigen, umweltfreundlichen und nachhaltigen Entwicklung in seine zukünftige Strategie zu integrieren", so Su Ertian, Chairman of the Board von GNMI.

"Wir bedenken immer die Gesellschaft, geben der Gemeinschaft etwas zurück und übernehmen bewusst die Verantwortung, einen sozialen Beitrag zu leisten", fügte Su hinzu.

GNMI setzt sich seit langem für eine nachhaltige Entwicklungsstrategie ein und kommt seiner sozialen Verantwortung aktiv nach. Das Unternehmen sorgt durch technologische Innovation für eine umweltfreundliche Entwicklung, engagiert sich aktiv für das Gemeinwohl und übernimmt soziale Verantwortung. GNMI engagiert sich für die Förderung gesunder und nachhaltiger Gemeinschaftsinitiativen, sowohl durch kurzfristige Projekte als auch durch langfristige Planung.

Außerdem leistet das Unternehmen durch Geld- und Sachspenden sowie die Teilnahme an verschiedenen gemeinnützigen Projekten einen wichtigen Beitrag für viele Gruppen.

GNMI erklärte, dass die Auszeichnung mit dem "Best Social Responsibility Case"-Preis im Rahmen dieser Veranstaltung eine Anerkennung für seine bedeutenden Beiträge zur Förderung der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit sei.

Zudem unterstreicht die Auszeichnung die herausragenden Leistungen des Unternehmens in den Bereichen Fürsorge für Mitarbeiter, soziale Entwicklung und aktive Beteiligung am Gemeinwohl und an Wohltätigkeitsorganisationen.

Su sagte abschließend: "Mit Blick auf eine Zukunft voller Chancen und Herausforderungen wird Global New Material International auch weiterhin an seinen langfristigen wirtschaftlichen Werten und seiner sozialen Verantwortung festhalten und sich bemühen, seine ökologischen, sozialen und unternehmerischen Pflichten besser zu erfüllen und gleichzeitig schönere Farben für die Welt zu kreieren.

