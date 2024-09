London (ots/PRNewswire) -- Der US-Botschafter im Vereinigten Königreich ist Gastgeber von Real Leather. Stay Different. final bei Embassy, das die Zukunft des nachhaltigen Lederdesigns feiertJosslyn Shi vom California College of Art wurde zur Gesamtsiegerin des Real Leather. Anders bleiben. (RLSD) International Student Design Competition, die in der US-Botschaft in London stattfindet (23. September 2024).Josslyn, 21, wurde aus vier Kategoriensiegern ausgewählt, die ihre Entwürfe einer Jury präsentierten, zu der Christopher Koerber (HUGO BOSS), Anna Melegh (Christian Louboutin), Adrien Yakimov Roberts, Mike Adler und Matteo Mastrotto (CEO, Rino Mastrotto) gehörten.Botschafterin Jane D. Hartley sagte: "Es war mir ein Vergnügen, diese Veranstaltung auszurichten und zu zeigen, was ein so altes Material wie Leder in den Händen talentierter und kreativer Designer bewirken kann. Als überzeugte Anhängerin von langsamer und nachhaltiger Mode glaube ich, dass es wichtig ist, Materialien wie echtes Leder zu verwenden - und wiederzuverwenden -, die dazu beitragen, unseren Abfall zu reduzieren und wichtige Industrien zu unterstützen. Mein Dank gilt allen, die das möglich gemacht haben, und nochmals herzlichen Glückwunsch an unsere Gewinner".Kerry Brozyna, Präsidentin des Leather & Hide Council of America, kommentierte: "Echtes Leder. Stay Different. würdigt die nächste Generation von Designtalenten. Sie unterstreicht die Bedeutung der Verwendung natürlicher Materialien wie Leder, das nicht nur ein Nebenprodukt ist, sondern auch nachhaltig, langlebig und vielseitig ist. Diese jungen Designer zeigen den Weg in die Zukunft, indem sie sich auf nachhaltige Lösungen konzentrieren, die den Test der Zeit bestehen".Christopher Koerber fügte hinzu: "Die gezeigten Talente waren hervorragend. Echtes Leder. Stay Different. spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, junge Designer, die Leder als Material nutzen, um innovative Designs zu entwerfen, einem weltweiten Publikum vorzustellen und zu präsentieren."Der vom Leather & Hide Council of America ins Leben gerufene RLSD-Studentenwettbewerb zeichnet junge Designer aus, die Leder als natürliche Alternative zu Fast Fashion verwenden. Die Teilnehmer waren aufgefordert, unter Verwendung natürlicher Materialien einen maßgeschneiderten Lederartikel zu entwerfen, der zu mindestens 50% aus Rindsleder besteht und in eine der drei Kategorien fällt: Kleidungsstücke, Schuhe oder Accessoires.Der Entwurf des Gewinners sowie die Entwürfe der Kategoriesieger Mor Elfassy, Roscha Dinler und Bingbing Bai sind Teil einer Kapselkollektion, die die Bedeutung von natürlichen Materialien und nachhaltigem Design hervorhebt. Die Finalisten haben für Top-Designmarken wie Loewe, Dior, Oscar de la Renta und Louboutin gearbeitet.https://chooserealleather.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2514336/Josslyn_Shi_Real_Leather_Stay_Different.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/josslyn-shi-aus-den-usa-gewinnt-internationalen-studentischen-designwettbewerb-2024-302258899.htmlPressekontakt:Greg Moore bei gt&i,e: greg@gtandi.co.uk,Handy: +44 (0)7748 968695Original-Content von: REAL LEATHER. STAY DIFFERENT. International Student Design Competition, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159096/5873085