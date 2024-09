Kostenloses Webinar - Daily Trading Live

Werbung







Am morgigen Donnerstag den 26.09.2024 um 12:30 Uhr, gibt es das Webinar Daily Trading Live mit Jörg Scherer, zu dem Sie herzlich eingeladen sind.



Hier wird Jörg Scherer, der Leiter der Technischen Analyse von HSBC Deutschland, live mit Ihnen die spannendsten Charts und Entwicklungen analysieren. Die Themen umfassen unter anderem die Zinssenkung der amerikanischen Federal Reserve und die neuen Allzeithochs bei DAX®, Dow®, Gold und Co. Zudem gibt es einen Ausblick ins 4. Quartal und was hier spannend werden könnte. Sie können sich jetzt schon auf einen umfassenden (Technischen) Marktausblick freuen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet morgen, den 26. September um 12:30 Uhr statt.









ZertifikateAwards 2024/2025 - Stimmen Sie und ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!



Am 14. November 2024 findet die Verleihung für die besten Zertifikate-Emittenten statt. Falls Sie mit dem Service und Informationsangebot von HSBC zufrieden sind, freuen wir uns über Ihre Stimme! Im Vorjahr beteiligten sich mehr als 12.500 Finanzinteressierte an der Abstimmung, die in diesem Jahr am 20. September startet und am 25.Oktober endet. Die Veranstalter verlosen unter allen Teilnehmern eine Reise nach Berlin, inklusive Frühstück und Gutschein für die Bar des Hotels. Unter folgendem Link können Sie bei den ZertifikateAwards für die HSBC abstimmen und mit etwas Glück auch eine Reise gewinnen.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC