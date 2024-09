FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX WIEDER ÜBER 19.000 PUNKTE - Der Dax versucht sich am Donnerstag wohl noch einmal an der Marke von 19.000 Punkten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 19.010 Punkte. Zuletzt war der Dax am Dienstag bis auf 19.029 Punkte gestiegen und hatte sich damit dem Rekord von vor einer Woche bei 19.044 Punkten wieder genähert. Insgesamt scheinen die Anleger nach einem Plus von fast 13 Prozent im bisherigen Jahresverlauf unentschlossen. Im saisonal eigentlich schwächeren September hat sich der Dax stabil gehalten und historisch bessere Monate stehen bevor. Während sich die US-Indizes ebenfalls schwertun, würden in Asien weiter die Konjunkturimpulse Chinas gefeiert, so Stephen Innes von SPI Asset Management.

USA: - DOW BRÖCKELT - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Während die Leitindizes an der Wall Street nachgaben, zeigten sich die Technologiewerte an der Nasdaq mehrheitlich im Plus. Aktuell fehle den Märkten mangels stützender Nachrichten eine klare Richtung, schrieb Joachim Klement vom Beratungsunternehmen Panmure Liberum. Der Dow Jones Industrial verbuchte zwar zunächst ein weiteres Rekordhoch, drehte aber bald ins Minus und schloss 0,70 Prozent tiefer bei 41.914,75 Punkten.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag weiter zugelegt. Die umfangreichen Maßnahmen der chinesischen Zentralbank zur Stützung der Wirtschaft treiben die Märkte weiter an. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte im späten Handel um 0,7 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es für den Hang Seng noch deutlicher um 2,3 Prozent nach oben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann ebenfalls 2,3 Prozent.



DAX 18918,50 -0,41%

XDAX 18916,53 -0,44%

EuroSTOXX 50 4916,89 -0,48%

Stoxx50 4429,81 -0,26%



DJIA 41914,75 -0,70%

S&P 500 5722,26 -0,19%

NASDAQ 100 19972,61 0,14%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,44 -0,01%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1146 0,11%

USD/Yen 144,70 -0,04%

Euro/Yen 161,28 0,07%°



ROHÖL:





Brent 72,86 -0,60 USD WTI 69,14 -0,55 USD°

/jha/