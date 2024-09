EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Firmenzusammenschluss

Crédit Mutuel Alliance Fédérale: La Française, die neue Asset-Management-Sparte von Crédit Mutuel Alliance Fédérale



26.09.2024 / 09:01 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





La Française, die neue Asset-Management-Sparte von Crédit Mutuel Alliance Fédérale Die Crédit Mutuel Alliance Fédérale gibt die Schaffung ihrer Asset-Management-Sparte, La Française, bekannt. Mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mrd. Euro [1] zum 30. Juni 2024 (116 Mrd. Euro börsennotierte und 36 Mrd. Euro nicht börsennotierte Assets) und 1.000 Mitarbeitern ist La Française nun ein bedeutender Akteur in der französischen und europäischen Asset-Management-Branche. Die neu aufgestellte La Française, ein Unternehmen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, hat ihre Position als multi-spezialisierte Asset-Management-Gruppe gestärkt. Acht Vermögensverwalter mit sich ergänzenden Expertisen sind nun unter einer einzigen Holdinggesellschaft zusammengefasst und teilen sich eine gemeinsame Governance, eine operative Plattform und ein IT-System. La Française versteht ihre Investoren als Partner und entwickelt daher innovative Lösungen und Dienstleistungen, die auf deren Anlagebedürfnisse zugeschnitten sind. Die gesamte Palette der Investmentlösungen ist nun über eine gemeinsame Vertriebsplattform verfügbar. Dank ihrer Präsenz in zehn Ländern und der damit verbundenen Nähe zum lokalen Markt verfolgt La Française eine internationale Geschäftsentwicklungsstrategie. Die Gruppe bietet eine Reihe börsennotierter und nicht börsennotierter Anlagelösungen, die Performance- mit Nachhaltigkeitszielen verbinden und die gemeinsamen Werte und Verpflichtungen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale widerspiegeln. "Ich möchte das Engagement unserer Mitarbeiter während des Aufbaus der neu gestalteten La Française Gruppe hervorheben. Gemeinsam sind wir bereit, uns der Herausforderung zu stellen und alles in unserer Macht Stehende zu tun, um unseren Investoren eine spezialisierte, fundamentale, aktive Vermögensverwaltung zu bieten, die auf einer soliden ESG-Anlagestrategie beruht", sagt Guillaume Cadiou, CEO der La Française Gruppe. "Die multidisziplinäre Struktur unserer neu geschaffenen Asset-Management-Sparte und ihre Orientierung an unseren Grundwerten unterstreichen das Bestreben der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, unseren Kunden hochwertige Anlagelösungen und -dienstleistungen zu bieten", ergänzt Éric Charpentier, CEO der Banque Fédérative du Crédit Mutuel and CIC. "Ich bin besonders stolz darauf, wie sich unsere Asset-Management-Sparte entwickelt hat. Die Schaffung dieser Sparte und die Qualität ihres Know-hows ermöglichen es der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, ihre Position als wichtiger Akteur in der Asset-Management-Landschaft zu stärken", sagt Éric Petitgand, CEO der Crédit Mutuel Alliance Fédérale abschließend. Umfang der Asset-Management-Sparte Seit dem 1. Januar 2024 sind Crédit Mutuel Asset Management, La Française Systematic Asset Management, La Française REM, CIC Private Debt, Crédit Mutuel Impact, Cigogne Management, Crédit Mutuel Gestion und New Alpha Asset Management Tochtergesellschaften der Holdinggesellschaft Groupe La Française. Die verschiedenen Fachgebiete von Banque de Luxembourg Investments und CIC Market Solutions werden auch von La Française AM Finance Services vermarktet - einer Vertriebsplattform, die am 1. Mai 2024 mit Crédit Mutuel Investment Managers fusionierte. La Française erbringt auch unterstützende Dienstleistungen für Dubly Transatlantique Gestion. Pressekontakt La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

Bianca.Tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com Dolphinvest Communications

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu Über La Française Die La Française Gruppe bietet eine fundamentale, aktive Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle Anlageklassen hinweg verbindet. Unsere Multi-Spezialisten-Architektur ermöglicht es unseren Fondsmanagern, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, wofür sie sich jeweils in ihrem Spezialgebiet begeistern. Unser Anteilseigner, die Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eine Genossenschaftsgruppe und die erste "Banque à Mission", ist der Anker für unser Engagement und unsere verantwortungsvollen Investments. Unsere Teams haben in vielen ESG-Aspekten Spitzenkompetenz entwickelt, die in sämtliche unserer Geschäftsaktivitäten und Analysen einfließt. Unser partnerschaftlicher Ansatz in der Kundenbeziehung und die Kreativität unserer Teams stellen den Kunden in den Mittelpunkt und ermöglichen die Entwicklung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die auf die Anlagebedürfnisse und Zeithorizonte unserer Kunden zugeschnitten sind. Die La Française Gruppe ist die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Mit einem verwalteten Vermögen von 152 Milliarden Euro (30.06.2024) sind wir ein wichtiger Akteur im Bereich der Vermögensverwaltung in Frankreich und Europa. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern sind wir in zehn Ländern tätig, arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und sind dicht an den Märkten, in die wir investieren. Unsere Fachkompetenz umfassen börsennotierte und nicht-börsennotierte Vermögenswerte, einschließlich Immobilien. Weitere Informationen unter la-francaise.com Über Crédit Mutuel Alliance Fédérale Crédit Mutuel Alliance Fédérale ist eine der führenden Banken Frankreichs mit mehr als 77.000 Mitarbeitern, die mehr als 31 Millionen Kunden betreuen, und die erste Bank, die den Status eines missionsorientierten Unternehmens erhielt. Über ihre 4.300 Filialen bietet sie Privatpersonen, Freiberuflern und Unternehmen jeder Größe ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot. Crédit Mutuel Alliance Fédérale besteht aus den folgenden Crédit-Mutuel-Verbünden: Centre Est Europe (Straßburg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique and Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) und Nord Europe (Lille). Crédit Mutuel Alliance Fédérale umfasst auch die Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, die Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) und alle ihre Tochtergesellschaften, insbesondere CIC, Euro-Information, Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank in Deutschland, Cofidis, Beobank in Belgien, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque Transatlantique, Banque de Luxembourg und Homiris. Weitere Informationen unter creditmutuelalliancefederale.fr [1] Verwaltetes Vermögen der La Française Gruppe und ihrer Tochtergesellschaften sowie der Anteil des verwalteten Vermögens der Aktivitäten von BLI, CIC Market Solutions, Dubly Transatlantique Gestion, die von La Française AM Finance Services vertrieben werden.



26.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com