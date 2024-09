DJ Commerzbank erhöht Renditeziel für 2027

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank will ihre Rendite in den kommenden Jahren stärker steigern als bislang geplant. Wie die Bank mitteilte, soll die Eigenkapitalrendite 2027 auf über 12 Prozent zulegen. Bislang hatte die Bank mehr als 11 Prozent in Aussicht gestellt. Außerdem will sie mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten.

Die Commerzbank setzt auf zusätzliche Ertragspotenziale etwa im Firmenkundengeschäft, im Asset Management und bei der polnischen M-Bank sowie auf Effizienzgewinne.

Der Nettogewinn soll bis 2027 auf "deutlich über" 3 Milliarden Euro steigern. In den Jahren 2025 bis 2027 sollen jeweils mehr als 90 Prozent des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

September 26, 2024 03:13 ET (07:13 GMT)

