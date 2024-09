Berlin (ots) -Angehende Chemielehrkräfte rekonstruieren an der Georg-August-Universität Göttingen als Abschlussprojekt ein aktuelles Thema aus der Fachwelt. Ziel ist es, Strategien zu entwickeln, um komplexe fachwissenschaftliche Themen im Schulunterricht verständlich darzustellen. Die Studierenden werden bei ihrem Abschlussprojekt sowohl von Fachleuten aus der Chemiedidaktik als auch der chemischen Fachwissenschaft unterstützt. Für diese innovative Zusammenarbeit von Fachdidaktik und Fachwissenschaft vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats September.Die Hochschulperle des Monats September zum Thema "Lehrkräftebildung neu gestalten" geht an das Projekt Verstehen - rekonstruieren - weitergeben: Fachwissenschaftliche Forschung als Gegenstand der Projektarbeit im Schulversuchspraktikum. Dieses wird im Rahmen eines Laborpraktikums für angehende Chemielehrkräfte bereits seit mehreren Jahren an der Georg-August-Universität Göttingen durchgeführt.In der Chemielehrkräfteausbildung ist es bereits Standard, praktische Kompetenzen zur Gestaltung von lernwirksamem und motivierendem Chemieunterricht in Form eines schulexperimentellen Praktikums zu vermitteln. Die Universität in Göttingen erweitert diesen Fokus durch Einbezug neuer Inhalte aus der fachwissenschaftlichen Forschung. Das heißt, Studierende rekonstruieren im Rahmen ihres Abschlussprojekts ein aktuelles Forschungsthema und beziehen im Lehrplan verankerte Experimente und Modelle ein, um das Thema Schülerinnen und Schülern verständlich zu vermitteln. Beispiele für solche aktuellen fachwissenschaftlichen Themen sind etwa die Forschung an Biomembranen, Nanochemie und Energiekonversion. Aktuell erschließt die Studierendengruppe experimentell, wie Kohlenstoffdioxid als Ausgangsstoff für die Herstellung nützlicher Chemikalien verwendet werden kann.Unterstützt werden sie dabei sowohl von Fachleuten aus der Chemiedidaktik als auch der chemischen Fachwissenschaft. Als Ergebnis dieser Zusammenarbeit entstehen Unterrichtsmaterialien, die teilweise bereits in verschiedenen Fachzeitschriften für Chemielehrkräfte und online veröffentlicht wurden. Dadurch fördert dieses besondere Laborpraktikum auch einen niederschwelligen Austausch zwischen Fachdidaktik und Fachwissenschaft. Es überwindet die Kluft zwischen didaktischer und fachwissenschaftlicher Ausbildung und trägt zu einer verbesserten Lehrqualität im Chemieunterricht bei."Wir freuen uns, mit dem Projekt Verstehen - rekonstruieren - weitergeben: Fachwissenschaftliche Forschung als Gegenstand der Projektarbeit im Schulversuchspraktikum in Göttingen ein weiteres beispielhaftes Projekt auszeichnen zu können", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats September an das Laborpraktikum der Georg-August-Universität Göttingen zu vergeben. "Auszeichnungswürdig sind insbesondere die Verknüpfung von Fachwissenschaft und Fachdidaktik in einem MINT-Fach, in dem angehende Lehrkräfte eine distinktive Wissenschaftlichkeit entwickeln müssen. Das Laborpraktikum trägt hier deutlich zur Entwicklung des Professionsbewusstseins bei."Weitere Informationen zum Laborpraktikum Verstehen - rekonstruieren - weitergebenfinden Sie unter: https://www.uni-goettingen.de/de/schulversuchspraktikum/691050.html 