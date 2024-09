Unterföhring (ots) -Wie schlagen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen Anke Engelke und Bastian Pastewka in einem Spiel mit dem kryptischen Namen "Bloeuf Stroganoff"? Können die Dauer-Rivalen Axel Stein und Paul Janke für ProSieben im "Future Fußball" punkten? Und gelingt es künstlicher Intelligenz im Spiel "The Masked Ki" mit Hilfe von Linda Zervakis, Quiz-Expertin Marie-Louise Finck und Micky Beisenherz einen Sieg von Joko & Klaas zu verhindern?Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fordern ihren Haus- und Hofsender ProSieben wieder zum unverhältnismäßigen Duell heraus. In neuen Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ab Dienstag, 5. November 2024, 20:15 Uhr) spielen sie um 15 Minuten voller Freiheit in Form von Live-Sendezeit. ProSieben stellt die Gegnerinnen und Gegner sowie die Spiele.In der neuen Staffel lässt ProSieben Anke Engelke, Bastian Pastewka, Axel Stein, Paul Janke, Schauspieler Dimitrij Schaad, Sängerin und Schauspielerin Alli Neumann, Simon Gosejohann, Twitch-Streamer Papaplatte, Micky Beisenherz, Quiz-Expertin Marie-Louise Finck, Linda Zervakis, die Schauspieler Florian David Fitz und Maximilian Mundt, Edin Hasanovic, Nilam Farooq, Entertainer Riccardo Simonetti, Journalistin Eva Schulz, Janin Ullmann, Vanessa Mai, Yvonne Catterfeld, Max Giesinger und Michael Schulte gegen das Moderatoren-Duo antreten.Gewinnt ProSieben, müssen sich die Angestellten Winterscheidt und Heufer-Umlauf in die Dienste des Senders stellen - und zwar bedingungslos. Siegen Joko & Klaas, gehört ihnen am darauffolgenden Tag 15 Minuten lang die Prime Time auf ProSieben. Dort können sie tun und lassen, was sie möchten. Moderiert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von Zeremonienmeister Steven Gätjen.Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben."Joko & Klaas gegen ProSieben" - neue Folgen, ab Dienstag, 5. November 2024, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5873269